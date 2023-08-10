أتت البشرى .. انفراجة في مأزق جورج جيسوس قبل ديربي الهلال والنصر

زهيرة عادل
Jorge Jesus Hilal 2023Al Hilal Twitter
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ديربي الرياض يقام بعد غدٍ السبت، فما هي البشرى؟

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لا يوجد استعداد أفضل للموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2023-2024م أفضل من ديربي الرياض، حيث واصل الهلال استعداداته الليلة لمواجهة النصر.

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الزعيم يلتقي بالعالمي بعد غدٍ السبت، حيث نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

الديربي يغيب عنه عبد الله المعيوف، الذي تعرض للطرد بكارت أحمر مباشر، في نصف النهائي أمام الشباب، بعد لمس الكرة باليد خارج منطقة الـ18، واضطر وقتها المدرب للاعتماد على الحارس الثالث حبيب الوطيان.

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لكن لا مشكلة، أتت البشرى الليلة لجيسوس، إذ شارك الحارس الثاني محمد العويس في التدريبات الجماعية، بعد غياب منذ أواخر أغسطس، إثر إصابة في الكتف.

ومن المقرر أن تتحدد خلال الساعات المقبلة مدى جاهزية العويس البدنية للمشاركة في الديربي، وفقًا لرؤية الجهازين الطبي والفني.

يذكر أن الهلال صعد للنهائي بعد الفوز أمام الشباب بثلاثية مقابل هدف وحيد، فيما تأهل العالمي على حساب الشرطة العراقي بالفوز بهدف وحيد.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 67440كريم بنزيما
  • 6519خاليدو كوليبالي
  • 8823روبرتو فيرمينو
  • 5229نجولو كانتي
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120895 الأصوات