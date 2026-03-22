أتالانتا، دي رون الأسطوري: أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ النادي، متجاوزاً بيليني

دخل الأسطورة. كتب قائد فريق أتالانتا ولاعبه في خط الوسط مارتن دي رون صفحة جديدة في التاريخ أمام فيرونا: فقد أصبح رسمياً اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ النادي. وبمباراته اليوم ضد فيرونا، وصل رصيده إلى 436 مباراة، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله جيانباولو بيليني، الذي لعب في صفوف أتالانتا من عام 1998 حتى 2016، والذي أنهى مسيرته بـ435 مباراة.





رقم قياسي - وصل الهولندي إلى بيرغامو في عام 2015؛ ثم قضى عامًا واحدًا في ميدلزبره وعاد في عام 2017: بعد ما يقرب من 10 سنوات، أصبح صاحب الرقم القياسي على الإطلاق، متقدمًا على القائد السابق، وماريو باساليتش، زميله الحالي.