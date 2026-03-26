أتالانتا، أنباء سيئة لهين: غيابه بسبب الإصابة في الشوط الأول من مباراة أوكرانيا والسويد

لا تصل أخبار سارة من مباراة أوكرانيا والسويد بالنسبة لأتالانتا ورافاييل بالادينو. خلال الشوط الأول من المباراة المؤهلة لتصفيات كأس العالم، اضطر إيزاك هين، لاعب التشكيلة الأساسية للسويد، إلى الخروج من الملعب في الدقيقة 37. سقط المدافع النيرازوري على الأرض، وطلب التبديل بسبب مشكلة عضلية تثير القلق قبل المباريات القادمة لأتالانتا.

ماذا حدث - توقف هين بسبب مشكلة في فخذه الأيسر. تلقى المدافع العلاج من الطاقم الطبي السويدي وخرج من الملعب بضمادة واضحة على ساقه. سيتم توضيح حالته في الأيام المقبلة، ولكن في حالة تأهل السويد إلى الدور التالي، من المتوقع أن يغيب عن المباراة المحتملة ضد بولندا أو ألبانيا.