في المقابل، البعض في الإعلام الرياضي يحاول تهدئة الجماهير، بنغمة "بوسيتش لم يحصل على فرصته كاملة، وسابقه المدرب الألماني ماتياس يايسله لم ينجح في أول موسم له"، لكن الجمهور طفح به الكيل ولم يعد يحتمل أكثر؛ فمن ناحية الأداء سيئ مع تلقي أربع هزائم والفوز في ثماني مباريات منذ بداية الموسم، ومن ناحية أخرى، يُصر على الاعتماد على لاعبين بأعينهم رغم سوء مستواه.

أما عن شركة الأهلي فآذانها صماء أمام مطالب الجماهير منذ نهاية الموسم الماضي، وخلف الكواليس، بحسب بعض التقارير، جُددت الثقة في بوسيتش، وإن كانت بعض الأنباء، تزعم أن أسماء أكثر من مدرب على طاولة المسؤولين بالفعل، تحسبًا لأي طارئ يدفع لرحيل الكرواتي خلال الفترة المقبلة.

ووسط كل ذلك، هناك في قارة أمريكا الجنوبية من يحقق النجاحات، وليس بغريب عن الوسط الرياضي السعودي، فقد ارتبط اسمه أكثر من مرة بأندية دوري روشن، خاصةً الهلال والنصر، وربما الظروف الحالية تدفع الأهلي للبحث في أمره من جديد، لحل محل "المغضوب عليه" مارينو بوسيتش.

نتحدث هنا عن المتوج قبل ساعات قليلة مع بالميراس البرازيلي بطلًا لكأس ليبرتادوريس على حساب إستوديانتس الأرجنتيني؛ المدرب البرتغالي أبيل فيريرا..

أبيل فيريرا .. انتكاسة وحيدة مع بالميراس

بالحديث بدايةً عن مسيرة صاحب الـ47 عامًا مع بالميراس، فقد بدأ مهمته في نوفمبر 2020، ومنذ هذا التاريخ، لم يمر موسم دون صعوده منصات التتويج باستثناء 2025..

كأس ليبرتادوريس: 2020، 2021، 2026.

الدوري البرازيلي: 2022، 2023.

باوليستا: 2022، 2023، 2024، 2026.

كأس البرازيل 2020.

كأس السوبر البرازيلي: 2023.

ريكوبا سود أمريكانا: 2022.

فيما كان العام الماضي هو "عام النكسة" بالنسبة لمسيرة فيريرا مع بالميراس، حيث ودع أكثر من بطولة في الأمتار الأخيرة، فبخلاف قوة المنافسة، تأثرت كتيبة البرتغالي كذلك برحيل عدد من اللاعبين، على رأسهم إستيفاو ويليان، الذي كان نجم الهجوم الأول، لكنه فضل الانتقال لتشيلسي في صيف 2025.

الأهم أن الكبوة لم تستمر كثيرًا، وعاد بالميراس ببطولتين في العام التالي (2026)؛ باوليستا وليبرتادوريس.

لا للسعودية

مثل تلك النجاحات جذبت مسؤولي الكرة السعودية، فأقل من عام واحد فقط كان كافيًا لمسؤولي النصر والهلال، لتبادل التفاوض معه على مدار الخمس سنوات الماضية..

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البداية كانت في عام 2021، حيث قدم له العالمي عرضًا بقيمة 127 مليون ريال برازيلي (ما يُقدر بـ23 مليون دولار)، للتعاقد معه خلفًا للمقال بيدرو إيمانويل، بحسب صحيفة "Lancent".

وتجدد العرض السعودي في عام 2022، وهذه المرة مقابل عشرة ملايين دولار، لكن شبكة "ESPN" لم تكشف عن النادي صاحب العرض حينها.

بعدها انقطعت أخبار أبيل فيريرا في السعودية، حتى أعاد الهلال المحاولة من جديد في عام 2025، حيث عرض عليه تقاضي 20 مليون يورو سنويًا، أي ثلاثة أضعاف راتبه مع بالميراس حينها، وفقًا لشبكة "ESPN".

والختام مع عام 2026، إذ جدد النصر مفاوضاته مع أبيل فيريرا في صيف 2026، قبل التعاقد مع الاسترالي أنجي بوستيكوجلو، مقابل 25 مليون يورو سنويًا.

والعامل المشترك بين كل هؤلاء هو رد أبيل فيريرا "لا، أريد مواصلة مسيرتي مع بالميراس"، رغم كم المغريات المالية!

بداية النهاية في البرازيل

أربع محاولات قد تدفع مسؤولي الكرة السعودية لفقدان الأمل في أبيل فيريرا؟ .. وارد، لكن التطورات الجديدة قد تقلب الموازين لصالحهم هذه المرة!

قبل نهاية كأس ليبرتادوريس بين بالميراس وإستوديانتس، وبينما تركيز الجميع على اللقب، فاجأ المدرب البرتغالي الجميع متحدثًا عن رغبته في التوقف "مؤقتًا" عن التدريب بعد ستة أعوام متواصلة مع النادي البرازيلي، ورغم أن عقده ممتد لنهاية عام 2027.

فيريرا قالها بوضوح: "كفى من أمريكا الجنوبية، وكفى من بالميراس والبرازيل، فلم أتوقف عامًا واحدًا من أن أصبحت مدربًا محترفًا"، مشيرًا إلى تخطيته لقضاء فترة راحة في البرتغال.

تصريحات البرتغالي قوبلت بنفي من ليلى بيريرا؛ رئيسة بالميراس، حيث أكدت أنه مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في 2027، ولا مجال للتفريط به قبل هذا التاريخ قط.

لكن أبيل فيريرا أعاد الجدل من جديد بعد التتويج بكأس ليبرتادويس، وهذه المرة انتقد المعاملة التي تلقاها في الكرة البرازيلية من إيقافات عدة، على إثر اعتراضاته المتكررة على الحكم.

إلا أن ما قاله كان خارج المتوقع، معلقًا: "فعلت من أجل البرازيل أكثر مما فعلت هي من أجلي"، وكأنه يريد استفزاز المسؤولين أكثر لفتح الباب أمام رحيله قبل نهاية عقده.

جورج جيسوس جديد .. وشخصية يفتقدها الأهلي

الأكيد حاليًا أن اسم مثل أبيل فيريرا مغرٍ للغاية لظروف العمل في دوري روشن، كونه برتغاليًا وهي مدرسة ليست بغريبة على الأندية السعودية ونجح أكثر من اسم منها في المملكة، على رأسهم جورج جيسوس؛ المدير الفني الحالي لمنتخب البحارة، وصاحب الصولات والجولات مع ناديي الهلال والنصر.

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جيسوس تحديدًا يتشابه وضعه مع أبيل فيريرا كون كلاهما حقق نجاحًا في الدوري البرتغالي، فقد عمل الأخير لمدة موسم وحيد مع فلامنجو (2019-2020).

حينها توج البرتغالي المخضوم بكأس ليبرتادوريس، الدوري البرازيلي، كأس السوبر البرازيلي وريكوبا سود أمريكانا، بجانب وصافة كأس العالم للأندية 2019.

تلك التجربة كان من الممكن أن تستمر لفترة أطول، بل كان هذا ما هو متفق عليه بعد تمديد عقده، لكن جائحة كورونا التي ضربت العالم في عام 2020، دفعته للعودة رفقة أسرته إلى البرتغال.

أبيل فيريرا كان الأوفر حظًا ونجاحاته مستمرة مع بالميراس، فهل تتجه أنظار الأهلي نحوه؟ .. الأكيد أن الراقي لن يخسر معه أكثر مما يخسره حاليًا مع مارينو بوسيتش!

شخصية فيريرا كذلك الأهلي حاليًا في أمس الحاجة إليها، فهو المدرب "الجرينتا" كما يُقال، من حيث القوة والحماس وعدم التهاون في المطالبة بحقوق فريقه، ناهيك عن الحزم الذي يفرضه داخل غرف الملابس بالتوازي مع العلاقة الإنسانية التي تجمعه مع لاعبيه.

في الإطار نفسه، فإن أحد أكثر الأشياء التي تلفت أنظار الجماهير السعودية هي مدى قوة شخصية المدرب داخل المستطيل الأخضر مع الحكام، في هذا الشأن، يكفي أن تعلم – عزيزي المشجع الأهلاوي – أن أبيل فيريرا تم طرده 15 مرة مع بالميراس، بجانب 100 بطاقة صفراء، ورُفعت ضده 20 قضية تأديبية على خلفية سلوكه تجاه الحكام في الدوري البرازيلي.

وبالطبع، فإن العقوبات المترتبة على تلك التجاوزات تخضع للوائح المعمول بها في الكرة البرازيلية، وليس بالضرورة أن تتكرر بالصورة نفسها في دوري روشن السعودي، لكن المغزى هنا هو أن الأهلي أمام مدرب لا يتردد في إظهار غضبه والدفاع عن فريقه، حتى لو كلفه ذلك الغياب عن مقاعد البدلاء.