أبو تريكة: السعودية والأرجنتين أعظم مباراة للعرب في تاريخ كأس العالم

انتصار تاريخي للأخضر على استاد لوسيل

أشاد النجم المصري محمد أبو تريكة كثيرًا بأداء المنتخب السعودي وانتصاره التاريخي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف رغم انتهاء الشوط الأول بتأخره بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء.

ووصف أبو تريكة اللقاء بأنه أفضل مباراة للعرب في تاريخ كأس العالم، مشيرًا لتألق المدرب هيرفي رينارد في إعداده للمنتخب وإدارته للمباراة.

وأضاف لقنوات "بي إن سبورتس" "تلك أعظم مباراة في تاريخ العرب مع كأس العالم، لم نكن في انتصار تونس عام 1978 لكن رأينا هذا الانتصار التاريخي".

"المنتخب السعودي قدم مباراة ممتازة تكتيكيًا، وبهذا نجح في تقليص الفجوة مع الفريق الأرجنتيني الكبير، المدرب قام بسيناريو نموذجي، لا أحد يلعب بالدفاع المتقدم وعلى خط التسلل في مواجهة كل هؤلاء النجوم".

تابع "تلك كانت مغامرة كبيرة ولكن كرة القدم للشجعان ولمن لا يخافون المغامرة، المدرب يعلم إمكانيات لاعبيه جيدًا وقد لعب بها. الجميل أن رينارد عالج في الشوط الثاني أخطاء الشوط الأول الهجومية، ولذا رأينا في الفترة الثانية هدفين وشخصية رائعة وريمونتادا تاريخية، والأهم روح اللاعبين التي ظهرت في المواجهات المباشرة وسباقات السرعة جيدًا".

"شكرًا للمنتخب السعودي الذي قدم مباراة رائعة لكن علينا ألا نكتفي بذلك وأن نطمح للمزيد، نحن محظوظون بمتابعة تلك المباراة وسنقول لأولادنا بعد سنوات أننا كنا هنا في انتصار السعودية على المرشح الأول للفوز بكأس العالم قطر 2022، الأخضر قدم ملحمة كروية ودرس كبير ولم يشعر أبدًا بعقدة النقص أمام منافسه الكبير، والأفضل أنه لم ينهار أبدًا بعد الهدف بل تماسك وعاد في اللقاء.

واختتم نجم الأهلي المصري المعتزل حديثه النابع من القلب على حد وصفه بالإشادة بالنجم سالم الدوسري، إذ قال "كنا في انتظار ميسي اليوم لكن ظهر لنا سالم الدوسري، أحب ميسي كثيرًا لكنه يوم سالم".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي سيُواجه بولندا ثم المكسيك في بقية مباريات دور المجموعات.