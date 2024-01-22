آسيا بالعربي .. سعوديان و6 عرب في تشكيل الجولة الثانية لدور المجموعات

المنتخبات العربية حققت نتائج ممتازة في كأس آسيا

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تشكيل الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر، وقد شهدت سيطرة عربية بتواجد 8 نجوم عرب.

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المنتخبات العربية حققت نتائج ممتازة في الجولة الثانية، فقد حققت السعودية والبحرين وقطر والعراق انتصارات ممتازة على قيرغيزستان وماليزيا وطاجيكستان واليابان، فيما تعادلت الإمارات مع فلسطين ولبنان مع الصين والأردن مع كوريا وعُمان مع تايلاند، فيما كان المنتخب السوري هو الخاسر الوحيد بسقوطه بهدف يتيم أمام أستراليا.

وحسمت منتخبات السعودية وقطر والعراق تأهلها بالفعل إلى دور الـ16 قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة، فيما تبدو منتخبات الأردن والبحرين والإمارات قريبة جدًا من التأهل.

التشكيل الأفضل للجولة الثانية ضم السعوديين سعود عبد الحميد ومحمد كنو، بجانب حارس المرمى الإماراتي خالد عيسى، والمهاجم العراقي أيمن حسين وبجانبه الأردني يزن نعيمات، وفي الجناح الأيسر تواجد القطري أكرم عفيف وفي الأيمن البحريني علي مدن، وفي قلب الدفاع العُماني أحمد الخميسي.

يُشار إلى أن مباريات الجولة الثالثة ستنطلق الليلة فيما سيكون الأحد القادم موعد بدء دور الـ16 في كأس آسيا.

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