آسف يا رونالدو .. هالاند يوجه رسالة اعتذار للأسطورة بسبب ابن عمه!

شهرته لا تقترب حتى من نجم مانشستر سيتي

آسف يا رونالدو .. النجم النرويجي إرلينج هالاند قرر توجيه رسالة اعتذار صريحة والسبب هو وضع ابن عمه جوناثان بروان بفريقه بلعبة فيفا.

مهاجم مانشستر سيتي قام بنشر فريقه في لعبة "EA FC 24 Ultimate Team" والذي يتواجد به العديد من النجوم مثل هالاند نفسه وكيليان مبابي ورونالدينيو وكايل ووكر ويايا توريه.

الظاهرة رونالدو كان يلعب بهذا الفريق، ولكن هالاند قرر وضع ابن عمه جوناثان براون لاعب ادي "OHL" البلجيكي بدلًا منه ليوجه رسالة اعتذار لنجم ريال مدريد السابق.

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وقال هالاند في رسالته:"آسف يا رونالدو، يجب أن أحذفك من فريقي من أجل ابن عمي جوناثان براون برونيس".

Erling Haaland Instagram

ومن المثير للاهتمام أن هالاند الذي يعتبر النجم الرئيسي لنسخة 2024 من لعبة فيفا، يعتبر الأعلى تقييمًا في فريقه برصيد 94 نقطة مع رونالدو، ولكنه اختار جوناثان الحاصل على تقييم 85 فقط.

يذكر أن جوناثان يبلغ من العمر 23 سنة ولا يتمتع بنفس شهرة أو مستوى هالاند، حيث سجل هدفين فقط في 13 مباراة مع فريقه هذا الموسم.