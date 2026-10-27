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ArsenalSocial / Goal
علي سمير

فيديو | "كائنات فضائية تزور الأرض" .. جسم غريب يثير الذعر بمواجهة آرسنال وفليتوود تاون في كأس كاراباو

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مشاهد غير مألوفة في ملاعب كرة القدم

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تحولت مباراة فليتوود تاون وآرسنال في كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب"، إلى مشهد من أفلام الخيال العلمي بسبب "جسم غريب" كان يحلق فوق ملعب المباراة.

الفريق المغمور استضاف المدفعجية مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "هايبري" الخاص في فليتوود، والذي يتشابه اسمه مع معقل المدفعجية القديم في شمال لندن.

مشهد غريب

المباراة استمرت لدقيقتين فقط، قبل أن يقوم الحكم مايكل سالزبري بإيقافها، بعدما شاهد طائرة من دون طيار "Drone" تحلق فوق ملعب اللقاء بطريقة مريبة ومثيرة للشك.

الحكم قرر الانتظار قليلًا لما سيسفر عنه الأمر، أملًا في أن يختفي هذا الدرون الذي جعل البعض يدخل في حالة من الارتباك والمخاوف الأمنية على الفريقين.

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قرار حاسم

ومن جانبه، توجه سالزبري الذي ظهر عليه القلق الشديد إلى مدربي الفريقين من أجل مناقشة الأمر معهما، وذلك بعد 5 دقائق من ظهور الطائرة المثيرة للشكوك، ومع استمرارها في التحليق استدعى الفريقين من أجل مغادرة أرضية الملعب فورًا.

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آرسنال

آرسنال

وهو ما دفع قوات الشرطة للتحرك فورًا من أجل القضاء على هذه المشكلة، وبالفعل تم تحديد مكانه ليستقر الحكم على استئناف المباراة بشكل طبيعي.

ومن جانبها قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ما فعله الحكم يتطابق مع لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بضرورة إيقاف أي مباراة بشكل فوري في حالة رؤية طائرة من دون طيار تحلق في السماء، وعدم استئنافها إلا في حالة مغادرته للمكان بشكل كامل.

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كائنات فضائية

الواقعة انتشرت بشكل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعجب الكثيرون عن السر الحقيقي وراء تحليق الطائرة في هذا التوقيت تزامنًا مع بدء المباراة بدقيقتين فقط.

وقال البعض ساخرًا إنه على ما يبدو أن هناك كائنات فضائية قررت أن تزور كوكب الأرض وتصادف وجودها مع مكان مباراة آرسنال وفليتوود تاون في كأس رابطة المحترفين.

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واتجه البعض الآخر إلى تفسير ذلك بأن أحدهم قرر استغلال وجود آرسنال في هذا الملعب المغمور لتسجيل هذا الحدث وتوثيقه من خلال الدرون.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك