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سخر فلوريان فيرتس من الإيحاءات بأن ليفربول يقضي وقته منشغلًا بآرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب أداء مهيمن أمام مانشستر يونايتد. وكان الدولي الألماني نجم العرض الأول، إذ فكك ليفربول منافسه اللدود في أنفيلد عصر يوم الأحد.

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اكتساح في أنفيلد يعمّق معاناة بوكيتينو

قدّم ليفربول لماوريسيو بوتشيتينو بداية كابوسية على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، إذ انهار الفريق الضيف في غضون 15 دقيقة. وأهدت أخطاء دفاعية من ماتاياس دي ليخت وليني يورو هدف التقدم لدومينيك سوبوسلاي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يُشهر الحكم صامويل باروت البطاقة الحمراء المباشرة في وجه يورو.

وضاعف فيرتس النتيجة بعد ثلاث دقائق بلمسة جريئة، ثم أكمل ريو نجوموها وفيكتور مونيوز الاكتساح بهدفين في الشوط الثاني. وانتقد بوتشيتينو، الذي بدا عليه الإحباط بوضوح، التحكيم لاحقًا خلال التزاماته الإعلامية عقب المباراة.

فيرتس يشيد بمدربَيه بعد أداء لافت

وتحدث فيرتس، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، عن الأجواء في أنفيلد وعن تطور ليفربول، خلال مقابلته مع شبكة سكاي سبورتس.

وقال فيرتس: «كان الأمر رائعًا حقًا. الأجواء بعد المباراة كانت جيدة للغاية. استطعنا الاستمتاع بها، وكانت ببساطة ظهيرة جميلة».

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وتابع: «أشعر أنني في حالة جيدة جدًا، لكن ذلك أيضًا لأن الفريق يتطور ويتحسن. بمجرد أن تكون جزءًا من هذا، تتحسن أنت أيضًا، لذا فأنا أستمتع بذلك فحسب».

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كما أشاد بأندوني إيراولا، مدرب النادي، وبيورجن كلوب، مدرب منتخب ألمانيا، لدورهما في مساعدته على تقديم هذا المستوى.

وأضاف: «كلاهما مدرب جيد جدًا، وأستمتع باللعب تحت قيادة كل منهما. كل منهما يقدم ميزات مختلفة، وأنا سعيد فحسب، ويحق لي أن أكون سعيدًا بوجود مدربَين من هذا الطراز».

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سباق اللقب ينفتح مع تعثر المنافسين

بعد 10 جولات، رفع الفوز رصيد ليفربول ليبتعد بفارق أربع نقاط عن بورنموث صاحب المركز الخامس، ويصبح على بُعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي وبرايتون. ومع تعثر حامل اللقب آرسنال وإهداره النقاط على ملعب نيوكاسل بعدما فرّط في تقدمه خلال الشوط الأول، شدد فيرتز على أن تركيزه ينصبّ على فرق المراكز الثلاثة الأولى كلها.

وأوضح فيرتس: «نعم، [هذا الانتصار] كان مهمًا بالتأكيد اليوم، وأيضًا بالنسبة لوضعنا في جدول الترتيب. أعتقد أن كثيرًا من الفرق في صدارة الترتيب لم تفز في نهاية هذا الأسبوع، لذا من الجيد أننا تمكنا من استغلال الفرصة. البطاقة الحمراء أثرت على المباراة قليلًا بالطبع، لكننا نتقبل ذلك، فقد استحققناها بفضل انطلاقة أليكس [إيساك]، لذا نعم، أمر جيد جدًا».

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وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان ليفربول يفكر في اللحاق بآرسنال، أجاب: «آه، لم أكن أتحدث عن آرسنال… كل الفرق، لا أعرف، من الأول إلى الثالث. لذلك كنا نعلم، لم نتحدث كثيرًا عن الأمر، لكنني أعتقد أن الجميع كان يدرك أنها فرصة كبيرة لحصد بعض النقاط. أنا سعيد لأننا استغللنا هذه الفرصة».

ديربي ميرسيسايد في الانتظار ويونايتد يبحث عن انطلاقة جديدة

يحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد يوم الأحد المقبل، حيث سيقلّص الفوز الفارق مع آرسنال إلى أربع نقاط، قبل أن يستضيف آرسنال مانشستر سيتي في وقت لاحق من عصر ذلك اليوم. واستغلال هذه الفرصة قد يرسّخ بقوة مكانة فريق إيراولا منافسًا حقيقيًا على اللقب.

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في المقابل، يتعين على بوتشيتينو أن يُحكم على وجه السرعة دفاع يونايتد الذي استقبل 34 هدفًا في جميع المسابقات، وهي الحصيلة الأسوأ في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. ويحل يونايتد، الذي يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط على كريستال بالاس متذيل الترتيب، ضيفًا على سبورتنج في منتصف الأسبوع، قبل أن يستضيف برينتفورد بعد ستة أيام.