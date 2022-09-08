وفاة الملكة إليزابيث ..أي الأندية تشجعها العائلة المالكة في بريطانيا؟

تعرف على أندية كرة القدم التي تشجعها العائلة المالكة في بريطانيا...

الجميع في إنجلترا يعشق كرة القدم، فهي مهد الساحرة المستديرة، وحب كرة القدم في إنجلترا يسري في قلوب كافة فئات المجتمع من الفقراء وحتى البلاط الملكي.

ولم يستطع أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، إخفاء حبهم وعشقهم لكرة القدم، حتى أن بعض منهم يذهب إلى الملاعب لحضور المباريات ومؤازرة الفريق الذي يشجعه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الأندية التي تشجعها العائلة المالكة في بريطانيا.

الملكة إليزابيث الثانية

رحلت الملكة إليزابيث الثانية عن عالمنا، يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، واشتهرت بحبها لكرة القدم وارتباطها بها بشدة.

لم تعلن الملكة الراحلة علنًا عن الفريق الذي تشجعه، ولكن بحسب التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة ميرور في عام، فإن الملكة إليزابيث تشجع فريق وست هام.

ولكن بعض التقارير الأخرى أكدت أن الملكة تشجع نادي آرسنال، وهذا ما أخبرت به لاعب الفريق السابق سيسك فابريجاس، أثناء زيارة الفريق لقصر باكينجهام.

الأمير تشارلز

يعد الأمير تشارلز، واحد من أهم مشجعي فريق بيرنلي.

الأمير هاري

بحسب التقارير الصحفية، فإن الأمير هاري أكثر أفراد العائلة المالكة حبًا وعشقًا لكرة القدم، ويعشق فريق آرسنال بدرجة كبيرة.

الأمير ويليام

الأمير ويليام أعلن في وقت سابق عن دعمه الشديد لفريق أستون فيلا، وقال في تصريحات سابقة: "لم أشعر برغبة في تشجيع فريق مثل مانشستر يونايتد أو تشيلسي، أعجبتني فكرة تشجيع فريق أستون فيلا، فهو فريق لديه تاريخ".