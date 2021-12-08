"أين يذهب صلاح لو رحل عن ليفربول ؟ الكرة الإسبانية تعاني !"

انهال مايكل أوين نجم ليفربول السابق، بالمديح على المهاجم المصري محمد صلاح عقب تألقه أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

صلاح سجل الهدف الأول لصالح ليفربول في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 2/1، حيث سجل ديفوك أوريجي الهدف الثاني للريدز.

أوين قام بتحليل اللقاء على شبكة "سكاي سبورتس"، ليلفت الأنظار نحو التطوير الكبير لصلاح في إنهاء الفرص.

ماذا قال أوين؟

النجم الإنجليزي السابق قال:"إنه يجعل الأمور تبدو سهلة للغاية ولكنها ليست سهلة على الإطلاق".

وأضاف:"يضع الكرة في ارتفاع مناسب حتى تدخل المرمى، لو وضعها بشكل مرتفع قليلًا لأنقذها الحارس، ومع ذلك تبدو الأمور سهلة جدًا معه".

وتابع:"صلاح كان عاديًا ومستواه لا يزيد عن المتوسط فيما يخص التسجيل ببداية مسيرته ولكنه الآن لا يصدق".

وكان صلاح قد عانى في فترته مع تشيلسي، قبل التوجه إلى فيورنتينا ثم روما، ثم الذهاب إلى ليفربول في 2017.

كيف تحدث عن أزمة التجديد؟

عقد صلاح ينتهي مع ليفربول في يونيو 2023 ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وفي هذا السياق قال أوين:"هذا العقد سيكون الأخير بمسيرته، أين يمكنه أن يذهب في هذه اللحظة؟ الكرة الإسبانية تعاني، وعمومًا هذه الأشياء معقدة وتستغرق بعض الوقت".

يذكر أن صلاح رفع رصيده من الأهداف إلى الرقم 20 بعد التسجيل في ميلان، ليواصل مستوياته المبهرة مع الريدز هذا الموسم.

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