أين الحقيقة؟ ماشاريبوف يثير الجدل حول إصابته

تعرف على موقف ماشاريبوف من العودة من الإصابة

غاب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب نادي النصر عن مباريات فريقه، في أول 4 جولات ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

تقرير النصر يعلن عودة النصر في أكتوبر

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن طبيب نادي النصر، سيتسلم اليوم نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid Shahid

ومن المقرر أن يتم تحديد مرحلة تأهيل ماشاريبوف الجديدة، حيث لم يتم تحديد موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد المقرر لها 2 أكتوبر القادم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ووفقًا لما أشارت إليه الصحيفة، فإن ماشاريبوف قد يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو.

ماشاريبوف يكشف عن موعد عودته

وخلال تصريحات لموقع "سبورتس" الأوزبكي، أكد جلال الدين على أنه يعاني من إصابة جعلته يغيب عن الانضمام لمعسكر منتخب بلاده الحالي.

لاعب النصر قال: "أشعر أنني تعافيت قليلًا، ولكن الإصابة صعبة، وجعلتني أغيب عن أول 4 مباريات ببطولة دوري روشن للمحترفين".

جلال الدين اختتم حديثه بشأن إصابته قائلًا: "إن شاء الله سأكون جاهزًا للمشاركة في المباريات خلال شهر نوفمبر المقبل، وأتمنى أن أكون قد تعافيت تمامًا من الإصابة".

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا