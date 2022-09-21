إيمليانو دياز: أتمنى ضم لاعب ريفر بليت وسنستمر مع الهلال للنهاية

مساعد مدرب الهلال يتحدث عن مستقبل والده

أكد إيمليانو دياز، مساعد والده رامون في تدريب فريق نادي الهلال، على أنه يشعر بالسعادة في المملكة العربية السعودية، مرشحًا أحد لاعبي فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

ما هو موقف دياز من الاستمرار مع الهلال؟

بدأ مساعد رامون دياز في الحديث عن موقفه هو ووالده من الاستمرار مع الزعيم، حيث أكد على أنه مستمر حتى نهاية عقده.

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Shahid Shahid

قال دياز خلال تصريحات لراديو "سبورتس" الأرجنتيني: "نمتلك عقدًا مع الهلال حتى يونيو 2023، وسنكمل عقدنا حتى النهاية، لأننا نشعر بالسعادة والراحة في السعودية".

نجل مدرب الهلال تابع: "نجحنا في قيادة الهلال لتحقيق بطولة الدوري، وأيضًا تحقيق الانتصار خلال أول 4 مباريات هذا الموسم، والأمور تسير بشكل رائع دون مشكلة".

من هو اللاعب الذي يتمنى ضمه دياز؟

وتحول إيمليانو للحديث عن فريق ريفر بليت الأرجنتيني، والذي كان يُشرف على تدريبه والده رامون، حيث أكد على أنه سينجح باستمرار، كما هو ناجح حاليًا مع المدرب مارسيلو جاياردو، وكما نجح أيضًا مع رامون دياز.

مساعد مدرب الهلال تابع: "أنا مُعجب بخبرة وشخصية اللاعب إنزو بيريز لاعب ريفر بليت، وأتمنى انضمامه إلى أي فريق أدربه".

واختتم إيمليانو تصريحاته ممتدحًا جوليان ألفاريس لاعب ريفر بليت السابق، والذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الموسم.

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