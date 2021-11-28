إيمري: الحكام لا تحترمنا، ولماذا كرة بيكيه ليست ركلة جزاء!

أكد أوناي إيمري المدير الفني لنادي فياريال أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام نظيره برشلونة في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري عقب المواجهة، وأكد خلالها أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء واحدة على الأقل ضد برشلونة.

ماذا قال أوناي إيمري عن قرارات الحكام في مواجهة برشلونة؟

وقال إيمري: "لقد حظينا بمباراة مثيرة على العديد من الجوانب، لكن يجب أن أترك النتيجة جانبًا، فقد كنا نستطيع الفوز".

وأضاف: "نحن لا نتحكم في قرارات الحكام، ولا يوجد مبرر لما حدث اليوم، لماذا لم نحصل على ركلة جزاء في كرة بيكيه؟".

وأردف: "الكرة كانت ستسكن الشباك، ولا أشعر أنه تم احترامنا، لقد حدث ذلك في العديد من المرات، بالإضافة لذلك هناك ركلة جزاء أخرى لراؤول".

ماذا قال أوناي إيمري عن أداء فياريال ضد برشلونة؟

وأكمل: "لو كانت ركلة جزاء راؤول صحيحة بنسبة 60% فكرة بيكيه مستحقة بنسبة 99%، لقد حظينا بمباراة عظيمة لكننا لم ننجح".

وأنهى كلماته: "النتيجة قد تكون خادعة لمن لم يشاهد المباراة، لكننا في الطريق الصحيح، لقد كنا أفضل منهم وحصلنا على فرص أكثر".

جدير بالذكر أن المواجهة كانت قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل ممفيس ديباي وكوتينيو في اللحظات الأخيرة.

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