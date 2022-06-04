إيمانويل ماكرون يعترف: نعم أقنعت مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان

الرئيس الفرنسي لا ينكر التدخل

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حدود دوره في إقناع كيليان مبابي بالبقاء في فرنسا وتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال ماكرون إنه تحدث بالفعل مع مبابي قبل أن يحسم قراره، ولكن دوره كان إقناعه "بالبقاء في فرنسا".

وقال في تصريحات للصحافة المحلية: "أطمئن الجميع، أنا لا أتدخل لأي فريق في أي انتقال، أنا مثل أي مواطن فرنسي حينما يتعلق الأمر بالرياضة، أرغب في رؤية مباريات جيدة، وفي حالة دعم فريق كمشجع فهو أولمبيك مارسيليا".

وأضاف: "أجريت مناقشة ودية مع كيليان مبابي حتى أنصحه بالبقاء في فرنسا، دور الرئيس يتمثل في الدفاع عن البلاد لا أكثر".

وتحدث بعد ذلك عن الكارثة التنظيمية التي حدثت في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في العاصمة الفرنسية باريس فقال: "لقد كنت مثل الجميع غاضبًا من الفوضى بجميع أشكالها ومما رأيناه جميعًا، أنا أقدر النظام والهدوء".

وأضاف: "آمل أن نعوض الجماهير التي لم تتمكن من الحضور بأسرع وقت ممكن".

وأكد: "طلبت أيضًا من الحكومة الشفافية وتحديد المسؤوليات وشرحها بتفصيل كبير لمواطنينا وللبريطانيين والإسبان".

اقرأ أيضًا..

بنزيما لا يريد إفساد موسمه المذهل.. خطوة قضائية مهمة في أزمة فالبوينا

ريال مدريد يتدخل لتعطيل انتقال بوجبا إلى يوفنتوس

مبابي يثير مخاوف فرنسا بإصابة قوية في الركبة