إيكاردي غاضبًا: الأسود والغوريلا يحترموني أكثر من الصحافة!

إيكاردي يسخر من الصحافة الإيطالية!

نشرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية تقارير تفيد بأن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قريب من مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف.

إيكاردي مرتبط بعقد في حديقة الأمراء حتى صيف 2024، لكن اسمه ظل يتردد كلاعب متاح للتعاقد بسبب قلة مشاركته مع الفريق الفرنسي.

ورد ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان، على شائعات رحيله عن الفريق الباريسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد اللاعب بقاءه ضمن صفوف بطل الدوري الفرنسي، دون التفكير في المغادرة خلال سوق الانتقالات الحالية.

تصريحات إيكاردي حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

ونشر المهاجم الأرجنتيني صورة لتقرير تحدث عن رغبة باريس سان جيرمان في التخلص منه وعلق عليه عبر ستوري "الإنستجرام": "قررت البقاء في باريس".

وأضاف: "أنا في إفريقيا أليساندرو - الصحفي صاحب المقال -، في العام المقبل سأجعلك تنظم لي رحلة العطلة إذا أردت!".

وأضاف: "هذا الكلام هراء كما يحدث كل عام، حتى عندما أسجل 30 هدفاً بالموسم يقال نفس الكلام".

وواصل: "مستقبلي في خطر؟ عقدي يمتد لعامين مع باريس ولذا لا أشعر أن مستقبلي مجهول".

وأردف لاعب إنتر ميلان السابق: "بعمر التاسعة والعشرين الجميع يعلم من أنا بعدما سجلت قرابة 200 هدف بمسيرتي".

وتابع: "أنا من أقرر مصيري".

وأتم ساخرًا: "الأسود والغوريلات يحترموني أكثر من الصحافة".

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التى يتم الحديث فيها عن رحيل إيكاردي من باريس سان جيرمان، إذ سبق وتسبب خلافه مع زوجته واندا نارا وإمكانية الطلاق إلى انتشار شائعات الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي.

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