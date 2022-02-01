إيفرا يدخل عالم الملاكمة مع أخطر رجل في العالم وهالك الإيراني

يستعد النجم الفرنسي المعتزل باتريس إيفرا، في الظهور بمباراة ملاكمة بين الثنائي مارتين فورد وسجاد الغريبي في 2 إبريل القادم.

صاحب الـ40 سنة لا يزال في حالة بدنية جيدة رغم اعتزاله كرة القدم منذ عامين، وسيظهر في دور الداعم الرئيسي لمارتين فورد خلال هذه المواجهة.

وتلقب هذه المباراة المنتظرة بلقاء أخطر لقب في العالم وهو فورد، و"هالك" الإيراني لحسم الفائز بينهما في الحلبة.

أمام من يلعب إيفرا؟

وفقًا لصحيفة "ميرور" فإنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن خصم إيفرا، كما سيظهر كذلك لاعب كرة آخر وهو جيمي أوهارا نجم توتنهام السابق.

ومن المقرر أن يلعب جاك فينشام بطل "Love Islan" أمام الممثل الكوميدي الاسكتلندي جيمس إنجليش.

ماذا قال فورد عن هذه المواجهة؟

الملاكم العالمي قال:"أود الإعلان لكم يا رفاق عن حدث لا يمكن نسيانه، الأمر شخصي بالنسبة لي، هناك بعض الأشياء قيلت ولا يمكن سحبها".

وأضاف:"سأكشف عن بعض التفاصيل في المؤتمر الصحفي، وسوف نرى لماذا يعتبر الأمر شخصيًا للغاية".

وتابع:"لكني أن أعدكم بأكبر معركة تقنية في العالم، لكني أعدكم بأنني سأفعل كل شيء لجعل هذا الحدث لا يمكن نسيانه".

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