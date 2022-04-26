إيفان لوكا فافاسوري.. من الدوري الإيطالي إلى القتال في أوكرانيا

تلقي الحروب بظلالها على كافة المستويات الاجتماعية، ولكن أن يتحول لاعب كرة قدم إلى مقاتل في سنوات قليلة وينتقل مشواره بهذا الشكل، فهذا أمر غريب بعض الشيء.

هذا ما حدث مع إيفان لوكا فافاسوري، حارس المرمى الإيطالي الذي كان ينشط في نادٍ بالدرجة الثالثة الإيطالية.

فافاسوري تحول إلى مقاتل أجنبي في الصراع الروسي الأوكراني مقاتلًا إلى جانب الأوكرانيين، حارس المرمى السابق البالغ من العمر 30 عامًا، كان ضمن من خاضوا معركة ضارية ضد الجيش الروسي في مدينة ماريوبول، وكان من المعتقد أنه ضمن الضحايا.

وبقي فافاسوري على تواصل مع عائلته التي صرحت الثلاثاء بأنه في المستشفى ولا يزال حيً.

من كرة القدم.. إلى القتال

إيفان لوكا فافاسوري حرس مرمى فريق برو باتريا في الدرجة الثالثة الإيطالية، ليظهر في 15 مباراة بهذا المستوى، في 2013 كان جزءً من الفريق الذي واجه ميلان وديًا في لقاء شهد خروج الغاني كيفن برينس بواتينج بسبب هتافات عنصرية من جمهور برو باتريا.

بعد عامين، واجه ميلان مجددًا في لقاء ودي كان الأول للمدرب سينيسا ميهايلوفيتش مع الروسونيري، وكانت أولى مشاركات الحارس جيانلويجي دوناروما مع الروسونيري بعدما حل بديلًا لأبياتي في الشوط الأول.

بعد سنوات قليلة أكمل فافاسوري مشواره الاحترافي مع كرة القدم في الدوري البوليفي بعدما خاض تجربتين في ناديي برا ولينيانو الإيطاليين.

انضم فافاسوري إلى الجيش الأوكراني في فبراير 2022، ونشر العديد من الصور حول الصراع الجاري هناك عبر حسابه على فيس بوك، وقال منذ أيام إنه مقبل "على مهمة انتحارية".

فافاسوري قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نملك وحدات قليلة للغاية في مواجهة جيش كامل، ولكننا نفضل المحاولة، ما يهمنا هو الموت الشريف، حينها فقط تبدأ الحياة".

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