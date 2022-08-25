رونالدو قد يرحل لإيطاليا في نهاية المطاف

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن خطة وكيل اللاعب كريستيانو رونالدو، جورج مينديش، لضمه لأحد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الدون يحاول الخروج من أولد ترافورد منذ بداية الصيف، بسبب عدم مشاركة فريقه مانشستر يونايتد في البطولة القارية الأغلى.

وبحسب ما أورده الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" في تقريره، فإن مينديش يحاول إرسال البرتغالي إلى إحدى الفرق الإيطالية، إما نابولي أو ميلان.

ماذا عن نابولي؟

أوضح التقرير أن مينديش يفكر في إرسال رونالدو إلى فريق نابولي الإيطالي، لكن العائق يتمثل في تواجد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يتألق مع كتيبة المدرب لوتشانو سباليتي.

وأشار التقرير إلى محاولة الوكيل مينديش لحل تلك الأزمة عبر بيع أوسيمين لأحد الفرق التي تريده، أو دخوله في عملية مبادلة مع الدون، ويذهب إلى مانشستر يونايتد.

لكن كل هذه الأفكار تعود إلى وكيل رونالدو فقط، وهي من ضمن مخططاته، لكنها لا تعني أن إدارة نابولي قد وافقت على مثل هذه المقترحات بعد.

حيث أكد التقرير أن الفريق الإيطالي يراهن على قدرات أوسيمين ولن يتركه يغادر بسهولة، إلا إذا تلقى نابولي عرضًا كبيرًا لا يمكن رفضه، وفي تلك الحالة سيكون اقتراح ضم رونالدو واردًا بشدة.

ماذا عن ميلان؟

أوضح التقرير أنه بالإضافة إلى نابولي، تواصل مينديش أيضًا بميلان لمحاولة تنفيذ نفس الحيلة، وفي هذه الحالة من خلال بيع رافاييل لياو.

لكن اقتراح الرحيل إلى ميلان لن يكون سهلًا على الإطلاق، خاصةً مع تفضيل المدير الرياضي باولو مالديني للمحافظة على الأسماء الشابة مثل لياو.

حيث أوضح التقرير أن ميلان رفض فكرة بيع لياو من الأساس، وهو الأمر الذي يغلق الباب أمام انضمام رونالدو.