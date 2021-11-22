إيسكو يكتب السطر الأخير مع مدريد بتصرفه الغريب أمام غرناطة!

حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا خارج أرضه على حساب غرناطة بنتيجة 4-1 في الجولة 14 من الدوري الإسباني، لكن إيسكو لاعب وسط "الميرنجي" عكر صفو الفوز الكبير.

ويبدو أن إيسكو، الذي دخل المباراة بديلًا في الدقيقة 80، رفض إكمال عمليات الإحماء، وجلس على مقاعد البدلاء.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن إيسكو كان يعرف بالفعل أنه سيدخل إلى المباراة، عندما كان يجري عمليات الإحماء مع لوكا يوفيتش وإدواردو كامافينجا، لكن مع تأخر دخول الثلاثي إلى المباراة، غضب إيسكو وجلس على مقاعد البدلاء.

دافيدي أنشيلوتي، المدرب المساعد في ريال مدريد، أخبر والده أن إيسكو يرفض الاستمرار في عمليات الإحماء، وفي تلك اللحظة قرر مدرب النادي الملكي إجراء التغييرات.

المدرب الإيطالي أوضح الوضع في المؤتمر الصحفي بعد المباراة حيث قال: "لقد أجريت التغييرات لإراحة أولئك الذين يلعبون أكثر، ولإعطاء فرصة لمن لم يلعبوا، لقد فكرنا في جعل إيسكو يلعب في موقع متقدم".

عقد إيسكو مع ريال مدريد ينتهي في نهاية الموسم الحالي، وسيكون له الحق بداية من يناير في التفاوض مع الأندية الراغبة في ضمه مباشرة.

إيسكو حاليًا هو أقل لاعبي الوسط في ريال مدريد مشاركة، دون احتساب داني سيبايوس المصاب منذ بداية الموسم.

المشكلة الكبرى التي تواجه إيسكو حاليًا هي أن الثنائي فيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا يلعبان أكثر منه، وهو ما يجعل أقرب من أي وقت مضى من باب مغادرة ريال مدريد.

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