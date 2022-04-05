إيسكو يسخر من مشجعي برشلونة بسبب بيدري

تفاعل لاعب وسط ريال مدريد، إيسكو ألاركون، مع الآراء التي تتحدث عن بيدري لاعب برشلونة، وعن أن إسبانيا لم تنجب لاعب خط وسط بمواصفاته منذ وقت طويل.

إيسكو أعاد تغريد رأي متابع، عبر عن أن جمهور كرة القدم يتحلى بـ"ذاكرة ضعيفة" مشيرًا إلى تناسي القائلين بأفضلية بيدري خلال السنوات الأخيرة، لما قدمه إيسكو في فترة توهجه مع ريال مدريد.

دعهم يرقصون!

وكتب المشجع: "يا لها من ذاكرة ضعيفة يمر بها العالم في الوقت الحاضر" رادًا على آراء جمهور برشلونة حول "حسد جماهير ريال مدريد لأنهم لم يملكوا خط وسط إسباني يتمتع بموهبة بيدري".

إيسكو بدوره ترك تعليقًا على التغريدة التي نشرها وكتب عليها: "دعهم يأخذون الرقصة" في مصطلح إسباني دارج معناه "دعهم يعيشون أيامًا جيدة" متهكمًا على تلك المقارنات مع بيدري.

بين بيدري وإيسكو

ويقدم بيدري مستوى رائعًا برفقة برشلونة وخصوصًا منذ تولي تشافي هيرنانديز مهمة تدريب الفريق الكتالوني، آخر حلقات هذا المستوى الرائع كانت تسجيله هدف الانتصار ضد إشبيلية بشكل رائع، ليقود البلوجرانا نحو المركز الثاني خلف ريال مدريد في الدوري الإسباني.

أما إيسكو فيختفي عن الأضواء هذا الموسم وسط عدم اعتماد كارلو أنشيلوتي عليه في ريال مدريد وغيابه لفترات طويلة بسبب الإصابات.

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