إيسكو يسخر من مبابي في وداع ريال مدريد و"يويفا" يحرمه من ميدالية الأبطال!

ظل رفض مبابي قميص ريال مدريد يسيطر على الأجواء في البرنابيو

أعلن اللاعب الإسباني إيسكو نهاية رحلته مع ريال مدريد بعد 9 سنوات بقميص الملكي عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا انتهى بالفعل مع نهاية الموسم المنقضي.

إيسكو حاله حال الجميع في مدريد لم يفوت الفرصة للحديث عن رفض كيليان مبابي القدوم إلى ملعب سانتياجو برنابيو وقراره بالبقاء في باريس لمدة 3 سنوات قادمة.

مبابي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان وكان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لريال مدريد، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة وجدد تعاقده مع النادي الفرنسي.

إيسكو يودع ريال مدريد ويسخر من مبابي

نشر لاعب نادي ملقة السابق الذي ينتهي عقده وينهي مرحلة من تسعة مواسم كلاعب في ريال مدريد، وداعًا برسالة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب إيسكو في رسالته عبر "الإنستجرام": "عندما كنت في ملقة وكنت أعلم أنني يجب أن أذهب".

وأضاف: "لقد تم تعاقدي حينها مع فريق آخر لكن ريال مدريد طرق بابي ولا يمكنك ولا يجب أن تقول لا لريال مدريد، على الرغم من وجود استثناءات دائمًا". (يقصد مبابي)

وواصل: "بعد 9 سنوات انتهى الوقت الذي قضيته في النادي والذي أتاح لي تحقيق كل الأحلام التي كنت أحلم بها عندما كنت صغيراً".

وأردف: "لقد أمضيت وقتًا ممتعًا ولعبت مع أعظم اللاعبين، وحصدت الألقاب أكثر مما كنت أتخيل".

وأضاف: "أود أن أشكر زملائي في الفريق والمدربين والطاقم التدريبي والعاملين في الفريق والعاملين في فالديبيباس وسانتياجو برنابيو على العمل والحب والدعم الذي يحتاجه الجميع والذي لم أفتقده أبدًا".

وأتم: "أود أيضًا أن أشكر المشجعين الذين رحبوا بي بطريقة رائعة منذ اليوم الأول والذين رافقوا هذا الفريق في كل ركن من أركان العالم، هلا مدريد".

اليويفا يحرم إيسكو من ميدالية دوري الأبطال

وفي سياق منفصل يعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" أن اثنين من لاعبي ريال مدريد لم يفزا بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد انتصر على ليفربول يوم السبت الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون مقابل، على ستاد دو فرانس.

وأفادت تقارير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إيسكو وحارس المرمى لونين اللذان حصلا على الميدالية الذهبية ووقفوا مع لاعبي ريال مدريد على منصة الاحتفال باللقب في باريس، هما بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يفزوا بدوري أبطال أوروبا.

والسبب في ذلك أن اليويفا يعتبر أن اللاعبين الذين لا يلعبون دقيقة واحدة في هذه المسابقة طوال الموسم لم يفوزا باللقب.

هذا ما حدث مع إيسكو ولونين، اللذين لم يشاركا في دوري الأبطال وهما اللاعبان الوحيدان من الفريق الأول اللذان لم يشاركا لأول مرة في هذه المسابقة.

الجدير بالذكر أن إيسكو سيغادر ريال مدريد هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع الميرينجي.

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