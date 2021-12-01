إيتو: هذا اللاعب سيخلف ميسي ورونالدو في صراع الكرة الذهبية

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في كتابة التاريخ، بعد أن توج مساء الإثنين بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.

ومع اقتراب مسيرة ميسي الكروية من نهايتها، فإن التنافس الاستثنائي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو على الكرة الذهبية سيكون قريبًا جدًا من الماضي.

رونالدو وميسي ظهرا في المنافسة على الكرة الذهبية منذ عام 2008، ولم يغيبا عن الصراع منذ ذلك الوقت.

الكاميروني صامويل إيتو النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني كشف عن فكرته في صراع الكرة الذهبية في المستقبل القريب، واللاعب القادر على حمل الشعلة من الثنائي.

ماذا قال إيتو؟

وكشف إيتو في مقابلة مع صحيفة "as" الإسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سيسيطر على الكرة الذهبية في السنوات القادمة.

وقال إيتو: "مبابي جاء في وقت جيد، حيث دخل ميسي ورونالدو الفترة الأخيرة في مسيرتهما المهنية بسبب تقدمهما في العمر".

وأضاف: "أتمنى أن يكون أهم لاعب خلال الخمسة عشر عامًا القادمة، لديه كل شيء ليكون ذلك اللاعب الفريد بعد هذين الوحشين".

ما هو رأي إيتو في نيمار؟

إيتو في تصريحاته أكد أن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان يعتبر واحدًا من بين أفضل اللاعبين في العالم.

لكن أسطورة منتخب الكاميرون يرى أن الإصابات المتكررة منذ وصوله إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 أبطأت من تقدمه.

وقال إيتو: "نيمار يظل واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، إذا حصلنا على فرصة لاختيار أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، سيختار الكثيرون نيمار".

واختتم إيتو تصريحاته قائلًا: "لا يعني ذلك أنه يمكن أن يكون واحدًا من الأفضل، إنه كذلك بالفعل".

ما هو مركز مبابي في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2021؟

فاز ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، وحصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي على الوصافة، والإيطالي جورجينيو على المركز الثالث.

فيما ظهر مبابي في مركز متأخر نسبيًا بالنسبة إلى قدراته، حيث احتل المركز التاسع في الترتيب.

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