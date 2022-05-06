إيتو: مورينيو كان مجنونًا .. والكاميرون تستطيع تحقيق كأس العالم

أكد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني على قدرة منتخب بلاده على تحقيق بطولة كأس العالم القادمة التي ستقام في قطر بشتاء العام الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيتو على هامش المباراة الودية الخيرية التي تقام هذا الشهر في سان سيرو بوجود فرانشيسكو توتي وليونيل ميسي.

وقال إيتو: "لا أرى لماذا لا نحقق كأس العالم؟ أنا مؤمن أنه لتحقيق تلك البطولة ليس عليك أن تكون وحشًا أو من الفضاء، كل ما تحتاجه هو التحضير الجيد والعقلية القوية وقليل من الجنون".

وأضاف: "لقد فزت بالكثير من البطولات في مسيرتي، لكنني مستعد للتخلي عن كل شيء من أجل كأس العالم، هو البطولة الأكبر".

وأردف: "أتخذ إنتر كمثال دائمًا، ففي بداية موسم 2009-2010 لم يتخيل أي شخص أن الفريق سيحقق دوري أبطال أوروبا، لكن بدلًا من ذلك قام مورينيو بأمور مجنونة مع مجموعة من الرجال الذين تحولوا إلى مقاتلين، سأحب أن يحدث ذلك مع الكاميرون أيضًا".

وكانت أفضل مشاركة للكاميرون في كأس العالم هي الوصول لربع نهائي نسخة إيطاليا في 1990 لكن آخر مشاركتين في 2010 و2014 شهدت خروج الفريق دون أي نقطة.

جدير بالذكر أن الكاميرون ستلعب كأس العالم القادم في مجموعة واحدة مع البرازيل وصيف كوبا أمريكا، وصربيا التي صعدت بشكل مباشر على حساب البرتغال، وسويسرا التي أخرجت إيطاليا للملحق.