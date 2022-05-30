إيتو عن ابنته"لا يهمني إذا ماتت الأم والطفل .. اتركوني وشأني"

إيتو أمام ساحات القضاء!

تورط صامويل إيتو لاعب برشلونة وإنتر ميلان السابق، ورئيس الاتحاد الكاميروني حاليًا في جدل بعد أن تبين أنه لا يدفع إعالة الطفل لأبنته.

كما تم الكشف عن بعض تصريحاته القاسية حول القضية، حيث طالب صديقًا له ألا يضايقه بهذا الموضوع لأنها يعتبره غير موجود بالنسبة له، ويضع في رأسه أن أبنته ووالدتها قد ماتا.

وأكدت تقارير جريدة "إل موندو" الإسبانية أن إيتو يستمر في عدم الوفاء بأي من التزاماته كأب، ناحية إريكا إيتو دو روزاريو وهي نجلته، من الناحية القانونية

أبنة إيتو تدخل معه في نزاع قانوني

بعد أربع سنوات من اكتشاف هوية والدها وبعد الحصول على الاعتراف القانوني المناسب، بدأت الشابة البالغة من السن 22 عامًا نزاع قانوني رفقة والدتها ضد النجم الكاميروني.

ابنة إيتو، طالبت بمبلغ 1400 يورو شهريًا، والذي حكم لها به مسبقًا كإعالة.

ووفقًا للتقارير لم يتم دفع المبلغ مطلقًا ويقترب المبلغ المستحق الآن من 40 ألف يورو.

تحدثت أديليوسا وأكدت أن ما يُطالب به لاعب كرة القدم السابق في برشلونة هو كل شيء لابنتها.

وصرحت أديليوسا أم أبنة إيتو لصحيفة "La Vanguardia" الإسبانية: "لم يعطها أي شيء قط ولم يعطها حتى مصاصة منذ يوم ولادتها".

وأضافت: "لم تحصل على أي شيء على الإطلاق، ولا حتى بقرار من المحكمة".

وواصلت: "لقد نشأت بدون والدها وهي تشعر بالأسف الشديد تجاهه لأنه لم يمنحها حتى فرصة مقابلته".

وكشفت الأم عن تفاصيل آخرى قاسية في علاقة إيتو وأبنته.

حيث أوضحت أن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يجهل كل ما له علاقة بإريكا، حتى وصل ذلك بعدم معرفته بالعملية التي خضعت لها الفتاة عندما كانت في الثالثة ونصف العام من عمرها، عندما قامت بإجراء عملية لاستئصال كليتها.

وقالت أديليوسا والدة الطفلة: "كان الأطباء بحاجة إلى معرفة التاريخ الطبي للوالدين، لمعرفة ما إذا كان هناك مشاكل قبل إجراء العملية".

وأضافت: "كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف. اتصلت بصديق مشترك وقال إن إيتو رفض الحديث معهما".

وأردفت: "لقد حصلت على رد صادم من صديقنا المشترك، لقد قال له إيتو (لا يهمني إذا ماتت الأم والطفل، اتركوني وشأني)".

وأتمت: "لقد كنت محطمة تمامًا مما سمعت".

صامويل إيتو وتاريخه في دعاوى الأبوة

قضية إريكا إيتو ليست أول قضية أبوة تتعلق بلاعب كرة القدم الكاميروني السابق والتي تم الفصل فيها في المحكمة.

في عام 2004، حكمت محكمة في بالما دي مايوركا لصالح آنا بارانكا، وهي امرأة شابة التقى بها في بالما دي مايوركا والتي كانت تربطه بها علاقة استمرت ثلاثة أشهر وانتهت عندما أصبحت حاملاً.

كما يتهرب صامويل إيتو من دفع النفقة التي فرضها القاضي وقام كل من بارانكا وابنتها آني بمقاضاته في مناسبتين أخريين على أمل أن يدفع لهم إيتو النفقات التي حصلوا على حكم بها كمدفوعات إعالة الطفل المستحقة.

بالإضافة إلى ذلك، في عام 2018، طالبت والدة ماريا أنجيليس بينيدا، والدة طفل آخر من أطفاله، بدفع 16400 يورو كنفقة مستحقة على اللاعب.

وكان من المفترض أن يدفع لها إيتو 3000 يورو شهريًا، لكن المبلغ انخفض إلى 900 يورو بعد أن وافق لاعب كرة القدم على دفع الرسوم المدرسية للطفل ومع ذلك لم يدفع هذا المبلغ أيضًا.