إياك ونسيان الأطباق والكعك .. عقوبات صارمة لجيرارد في أستون فيلا!
يبدو أن ستيفن جيرارد مدرب فريق أستون فيلا، يطمح في أن تكون مسيرته التدريبية غير عادية، مثلما كان الحال بمشواره كلاعب مع ليفربول.
جيرارد تولى تدريب فيلا في 11 نوفمبر الماضي خلفًا للمدرب دين سميث، وقدم مستويات جيدة مع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بجدول الدوري الإنجليزي بـ45 نقطة.
ويحاول قائد ليفربول السابق تجهيز أستون فيلا بالشكل المطلوب للموسم القادم، من أجل المزيد من التطور للنادي الإنجليزي على كل المستويات.
ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تسريبات لقائمة الغرامات التي قرر صاحب الـ42 سنة فرضها على اللاعبين داخل فريقه في حالات المخالفات.
وجاءت العقوبات كالتالي ..
نوع المخالفة
قيمة الغرامة
التأخر عن التدريب
500 جنيه استرليني
نسيان جهاز GPS من أجل التدريب
100 جنيه استرليني
التأخر عن الخروج لملعب التدريب
200 جنيه استرليني للدقيقة
التأخر عن الاجتماع أو المشي يوم المباراة
ألف جنيه استرليني
التأخر عن مقابلة المدرب
200 جنيه استرليني للدقيقة
التأخير عن الاجتماع العام
200 جنيه استرليني للدقيقة
ارتداء أزياء غير مناسبة للتدريب أو الحضور للنادي
100 جنيه استرليني لكل قطعة
ترك الأطباق على طاولة الطعام
100 جنيه استرليني لكل قطعة
ترك الزي في الملعب
100 جنيه استرليني لكل قطعة
ركن السيارة في مكان غير قانوني
100 جنيه استرليني
التأخر عن الظهور في المناسبات الدعائية
250 جنيه استرليني
نسيان جلب كعكة في أي عيد الميلاد
50 جنيه استرليني لليوم
عدم ارتداء شبشب في أماكن الاستحمام
100 جنيه استرليني
عدم إخبار الطبيب بأي إصابة جديدة قبل الساعة العاشرة صباحًا
200 جنيه استرليني
التأخر عن جلسة العلاج الطبيعي
200 جنيه استرليني
نسيان قطع توباكو في أي مكان
200 جنيه استرليني
نسيان بناطيل الاستشفاء الخاصة
50 جنيه استرليني
الحصول على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض
200 جنيه استرليني
وشمل الأمر عقوبة أخرى في حالة الطرد، بالتكفل بوجبة معينة لجميع لاعبي الفريق خلال 4 أسابيع من تلقي البطاقة الحمراء.
وأما عن اللاعب الأسوأ في أي مباراة صغيرة في التدريبات وفقًا لتصويت الفريق الفائز، سيرتدي قميصًا عليه جملة "أنا المتدرب الأسوأ" خلال الإحماء في الأسبوع التالي.
جدير بالذكر أن جيرارد قاد أستون فيلا في 28 مباراة الموسم الماضين فاز في 10 وتعادل في 5 وتعرض لـ11 خسارة بكل المناسبات.
وقام الإنجليزي ببعض الصفقات الهامة هذا الصيف، أبرزها بوباكار كامارا نجم مارسيليا، روبن أولسن حارس روما، فيليب كوتينيو نجم وسط برشلونة ودييجو كارلوس مدافع إشبيلية.