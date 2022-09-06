أياكس: لم نتوقع موافقة مانشستر يونايتد على دفع قيمة صفقة أنتوني

جيري هامسترا مدير أياكس الرياضي يتحدث بغضب عن رحيل أنتوني إلى مانشستر يونايتد.

تشعر إدارة نادي أياكس الهولندي بغضب كبير بعد أن نجح مانشستر يونايتد الإنجليزي في إكمال صفقة التعاقد مع البرازيلي أنتوني بقيمة 100 مليون يورو في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2022.

وخلال الصيف، نجح مانشستر يونايتد في خطف المدرب إريك تين هاج والمدافع ليساندرو مارتينيز من أياكس، قبل أن يوافق "الشياطين الحمر" على السعر الضخم الذي طلبه النادي الهولندي للتعاقد مع الجناح البرازيلي قبل وقت قصير من إغلاق سوق الانتقالات.

أنتوني أجبر أياكس على بيعه بعد أن دخل في إضراب ورفض اللعب حتى وافق بطل الدوري الهولندي على عرض مانشستر يونايتد.

لكن جيري هامسترا المدير الرياضي لأياكس ليس سعيدًا بالطريقة التي أدار بها مانشستر يونايتد تحركاته، والتي جعلت ألفريد شرودر مدرب النادي الهولندي يشعر بنقص العمق في فريقه.

وقال هامسترا في تصريحات لصحيفة "دي تيلجراف" الهولندية: "توقيت مانشستر يونايتد كان سيئًا للغاية، الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات أصبحت أكثر نشاطًا بعد أن اضطر أياكس إلى العمل من أجل إعادة البناء بعد رحيل الكثير من اللاعبين".

وأضاف: "كان من الصعب ترك هذا الفراغ للمدرب، نعتقد جميعًا أننا فقدنا عددًا كبيرًا جدًا من اللاعبين الأساسيين، كان لدينا صيف بتوقعات مختلفة تمامًا".

وتابع: "أردنا الحفاظ على تماسك المجموعة قدر الإمكان حتى نتمكن من تقديم أداء جيد في دوري أبطال أوروبا والاستمرار في النجاح".

واختتم هامسترا: "لكن لم يتوقع أحد أن يتم التعاقد مع لاعبينا بمثل هذه المبالغ المالية الضخمة".