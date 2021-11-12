أونيس مهاجمًا باريس ومانشستر سيتي : أموالكم لا تكفي وسنظل ننتصر عليكما !

قام أولي أونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني، بمهاجمة الثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بخصوص استغلال قوتهما المالية.

الثنائي الفرنسي والإنجليزي تمكنا مؤخرًا من التعاقد مع العديد من الصفقات المميزة، ويحصدان الألقاب على الجانب المحلي فقط

ويعجز كل منهما حتى الآن في الحصول على أي بطولة أوروبية، وهو ما استغله أونيس للهجوم عليهما بشكل قوي.

ماذا قال أونيس؟

الرئيس الفخري لبايرن قال في بودكاسب "Lives 11":"حتى الآن لم يتمكنوا من الفوز بأي شيء على الإطلاق".

وأضاف:"لا يمتلك أي منهما لقبًا واحدًا لبطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، وهذا ما يؤكد أن الأموال لا تكفي أبدًا".

كيف تحدث عن ناصر الخليفي؟

أونيس تطرق إلى المقارنة بينه ورئيس باريس سان جيرمان ليجيب:"الفرق بيني وبينه هو أنني عملت بجد من أجل المال وحصلت عليه".

وعن هزائم باريس ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال:"سيستمرون في الخسارة ضدنا، ليس دائمًا ولكن في بعض الأحيان".

وتابع:"يجب أن يكون هذا هو هدفنا دائمًا، وإذا استمرينا في الفوز عليهم سأكون في قمة السعادة".

اقرأ أيضًا ..