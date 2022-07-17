أوليفر كان يفتح باب بايرن أمام كين .. ويطوي صفحة رونالدو!

العملاق البافاري يُوجه أنظاره نحو نجم توتنهام لتعويض رحيل ليفاندوفسكي

علق أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ على الأنباء التي ربطت العملاق البافاري بإمكانية التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وتُثار العديد من الشكوك والتكهنات حول مستقبل النجم البرتغالي داخل أولد ترافورد، حيث ارتبط بالرحيل عن الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية رغبة منه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتزايدت الأقاويل مؤخرًا حول إحتمالية تعاقد البايرن مع النجم البرتغالي، بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف العملاق البافاري متجهًا إلى برشلونة.

هل يتعاقد بايرن ميونخ مع هاري كين ورونالدو؟

وقال أوليفر كان في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية: "هاري كين مرتبط بعقد مع توتنهام، وهو مهاجم كبير بالتأكيد، لكنه يبقى حلمًا للمستقبل".

ويرتبط هاري كين بعقد مع توتنهام حتى 30 يونيو 2024، حيث سبق لنجم منتخب انجلترا وأن ارتبط بالرحيل عن السبيرز في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وتابع: "الآن دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا بناء تشكيلة قوية للموسم الجديد، لنرى ما سيحدث".

وعن إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو قال: "أحب كريستيانو والجميع يعلم أنه لاعب رائع، لكن لكل نادٍ فلسفته الخاصة، ولست متأكدًا مما إذا كانت تلك إشارة صحيحة لبايرن ميونخ والدوري الألماني، إذا حدث ذلك".

واختتم حديثه قائلًا: "مثل هذا التغيير لا يتناسب بالضرورة مع الأفكار التي نسعى لتطبيقها هنا في بايرن ميونخ".

اقرأ أيضًا..

خائن في المنزل .. مدرب بايرن ساعد برشلونة على ضم ليفاندوفسكي!

لويس كامبوس.. عميل مزدوج باع ريال مدريد لأجل باريس!

