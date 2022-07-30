أولى صفقات 2023 .. ريال مدريد يخطط للعام القادم بلاعب أنشيلوتي المفضل!

الملكي يبدأ العمل مبكرًا.

كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى ريال مدريد في الحصول على خدمات النجم الإسباني فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات الشهير فابريتسيو رومانو، والذي أكد أن النادي سيحاول الحصول على خدمات اللاعب في الصيف القادم.

وأوضح رومانو أن كل شيء يتوقف على موقف اللاعب من الاستمرار في صفوف نابولي ومحاولات النادي الإيطالي لتجديد عقده.

وينتهي عقد رويز في صفوف نابولي بحلول شهر يوليو من العام القادم، أي أنه يستطيع الرحيل مجانًا لأي فريق من بعدها.

ويعد كارلو أنشيلوتي هو من حرك رغبة الملكي للحصول على خدمات اللاعب، بالأخص في ظل معرفته الجيدة به واستقدامه لصفوف نابولي.

ريال مدريد أجرى صفقتين في وسط الملعب في آخر موسمين، هما أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا في محاولة لصناعة وسط ملعب جديد يخلف الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكارلوس كاسيميرو.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد ارتبط أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب قبل أشهر، لكن النادي لم يتخذ أي خطوات جدية في طريق ضم اللاعب.