أولى خطوات الإصلاح؟ أعضاء برشلونة يوافقون على صفقة سبوتيفاي

وافق أعضاء نادي برشلونة الإسباني على توقيع الصفقة الضخمة مع شركة سبوتيفاي لخدمات الموسيقى والتي من شأنها أن تدخل النادي 280 مليون يورو.

وتم الاتفاق من حيث المبدأ الشهر الماضي على هذه الخطوة، التي ستشهد تسمية ملعب البلوجرانا باسم "Spotify Camp Nou" وتغيير العلامة التجارية للقميص خلال المواسم القليلة المقبلة.

واليوم تم التصديق على الصفقة من قبل الجمعية العمومية في برشلونة، وهو ما يرغب فيه رئيس النادي جوان لابورتا الذي كان يروج لفوائد تلك العملية.

ماذا قال لابورتا؟

صرح لابورتا: "يوم مثل هذا يعزز نموذجنا الفريد والنادي، إنه امتياز أن المندوبين يمكن أن يصوتوا ويقرروا، ولمن دواعي الفخر أن يكون لدينا نموذج مثل هذا".

وواصل: "علينا الحفاظ عليه وطالما كنت رئيسًا، فستظل دائمًا مالك نادي برشلونة".

وعن صفقة النادي مع سبوتيفاي اختتم: "الاتفاق يفوق أي صفقة كانت مع برشلونة في تاريخه".

ماذا تقدم صفقة سبوتيفاي؟

بالإضافة إلى تقديم مساعدة كبيرة للاستقرار المالي الذي تشتد الحاجة إليه للبلوجرانا بعد عدة سنوات من المشاكل المالية.

ومع هذه الاتفاقية، ستظهر سبوتيفاي على قمصان الفريق الأول للرجال والسيدات في المواسم الأربعة المقبلة، وعلى معدات التدريب لثلاث مواسم.

كما أنه سيتم تغيير اسم الملعب إلى "Spotify Camp Nou" لمدة 12 عامًا، أربعة في عملية التجديد وثمانية بمجرد الانتهاء.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد الليلة لمواجهة نادي أشبيلية في الجولة ال 30 من بطولة الدوري الإسباني.

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