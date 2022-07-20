أولى أزمات ليفاندوفسكي في برشلونة .. اسمه يتسبب في مشكلة بمتجر النادي!

المهاجم البولندي هو أبرز صفقة قام بها برشلونة حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية، لكن النادي لم يتمكن من بيع قميصه لسبب غريب.

هل أنت من مشجعي نادي برشلونة الإسباني وترغب في الحصول على قميص البولندي روبرت ليفاندوفسكي؟ حسنًا قد يخيب أملك قليلًا.

ليفاندوفسكي هو أحدث وأبرز صفقة يبرمها برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن انتقل إلى النادي الكتالوني من بايرن ميونخ الألماني، في صفقة إجمالية بقيمة 50 مليون يورو.

الطلب على قميص ليفاندوفسكي بالطبع قد وصل إلى مستويات قياسية في برشلونة، لكن النادي الكتالوني اضطر إلى إيقاف بيعه مؤقتًا بسبب أزمة غير متوقعة.

ما هي الأزمة؟

مع ذلك، فقد نفذ مخزون متجر النادي في ملعب "كامب نو" وذلك لأن الحرف "W" قد نفذ من المتجر.

اسم ليفاندوفسكي باللغة الإنجليزية يشهد تواجد حرف "W" مرتين، ما جعل متجر النادي يقع في أزمة.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، شوهد موظف بالمتجر يشرح لمشجع سبب الأزمة.

وقال: "ليس لدينا الحرف W، ولأنه يحمل حرفين في اسمه، فقد نفذ المخزون".

متى يخوض ليفاندوفسكي أول مباراة له مع برشلونة؟

برشلونة أعلن رسميًا عن التعاقد مع ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء، قبل ساعات قليلة من خوض مباراة ودية خلال فترة التحضير للموسم الجديد أمام إنتر ميامي الأمريكي.

المهاجم البولندي شارك في عمليات الإحماء مع زملائه الجدد، لكن لم يخض أي دقيقة في تلك المباراة.

وسيعود برشلونة إلى المباريات يوم الأحد ضد غريمه ريال مدريد، وهناك احتمال أن يسجل ليفاندوفسكي ظهوره الأول بقميص "البلوجرانا" في مواجهة الكلاسيكو.