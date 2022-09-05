"أوقفوا الرواتب الكبيرة .. قتلت طموح اللاعبين السعوديين"

دعوة صريحة لتقليل المبالغ المالية الممنوحة للاعبين المحليين في الدوري السعودي

طالب الناقد الرياضي محمد الصدعان بالعودة إلى نظام "سقف الرواتب" للاعبين السعوديين، مشيرًا إلى أن المبالغ الكبيرة التي أصبح يتقاضاها النجوم قتلت الطموح لديهم.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد ألغى قبل عامين تقريبًا سقف الرواتب وباتت الأندية حرة في تقديم أي رواتب للاعبيها السعوديين، مما أدى لارتفاع قيم عقودهم السنوية إلى أرقام كبيرة جدًا.

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الصدعان أكد خلال تصريحاته لبرنامج كورة عبر قناة روتانا خليجية أن المبالغ التي يحصل عليها اللاعبون المحليون بحاجة إلى تقنين لتوازي الجهد والأداء الذي يقدمونه في الملعب، وذلك خلال تحليله لأداء اللاعبين السعوديين في النصر.

وأضاف "تنظر إلى لاعبينا المحليين وتسأل نفسك .. هل هذا هو خالد الغنام؟ هل هذا هو عبد الفتاح عسيري الذي دفع به الملايين؟، هل نراهن في النصر على قيمة مثل هؤلاء اللاعبين المحليين؟ المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها اللاعبون السعوديون قتلت طموحهم".

تابع "لابد من إعادة النظر في هذا الأمر، لا يمكن مساواة لاعب بعُمر الـ18 أو الـ20 عامًا بلاعب آخر عُمره 29 عامًا قدم الكثير في مسيرته، كل منهما يحصل على 5-6 ملايين ريال! الأندية أجبرت على تلك المبالغ ويجب إنهاء ذلك الأمر، يجب وضع سقف محدد أو شروط تعاقدين تحرم اللاعب من الحصول على تلك المبالغ الكبيرة حال لم يُقدم الأداء المطلوب في الملعب".

Shahid

أتم "ما رأيناه من عبد الرحمن غريب من رغبة وإصرار لم أره من أي لاعب آخر، وكذلك أيمن يحيى والحماس الذي يلعب به، والحديث لا يقتصر على النصر والهلال بل كل الأندية، لا يمكن مساواة اللاعبين الصغار الشباب بالنجوم أصحاب الخبرة والمسيرة الممتازة وذلك لمجرد الرغبة في التوقيع مع المواهب".

يُشار إلى أن النصر خسر أمام التعاون في آخر مباريات الدوري السعودي، وقد لعب الفريق بـ4 أجانب فقط نتيجة غياب البقية لأسباب مختلفة.