"أوقفوا التباكي على أموال الهلال والنصر" ..الشيخ يفتح النار على الاتحاد

وجه الناقد الرياضي محمد الشيخ رسالة شديدة اللهجة للاتحاد ومسؤوليه وإعلامه وجماهيره، طالبهم خلالها بالتوقف عن "التباكي" على أموال الهلال والنصر، وذلك خلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد".

الاتحاد عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بانتصاره يوم أمس على الرائد 2-1، وقد سجل نجمه الجديد عبد الرزاق حمدالله هدف الفريق الأول برأسية متقنة.

ماذا قال محمد الشيخ عن تباكي الاتحاد على أموال الهلال والنصر؟

الناقد الرياضي المخضرم كان قد انتقد خلال حسابه الرسمي على تويتر فسخ الاتحاد لعقد مهاجمه يوسف نياكاتي بعد 3 أشهر فقط من ضمه، مؤكدًا أنه هدر مالي وفني.

إذ كتب "تعاقد الاتحاد مع يوسف نياكاتي وإلغاء التعاقد معه بعد ثلاثة أشهر، لا يخرج عن أحد أمرين: وفرة مالية تسمح بالتغيير، أو سوء إدارة يدفع لهذه الأخطاء، أو بهما معًا.. وفي كلا الحالتين لا يخلو الأمر من هدر مالي وفني، ويغلق الباب على الشكوى الدائمة من ضيق ذات اليد، فيداك أوكتا وفوك نفخ!".

الشيخ علق على الموضوع مجددًا خلال تواجده أمس مع الإعلامي وليد الفراج وخلال نقاش حاد مع زميله الصحفي الاتحادي جمال عارف، إذ أكد أن استبدال نياكاتي بحمدالله خطوة في الاتجاه السليم بالطبع، ولكنها لا تمنع أن الأمر يتضمن هدرًا لأموال النادي.

إذ قال "أنا مع تغيير نياكاتي طالما البديل هو حمدالله، وسبق أن قلت أن أنمار اصطاد نمرًا من ذهب، وحدوث ذلك في الانتقالات الشتوية يجعلها صفقة كبرى".

تابع "أتفق تمامًا أن نياكاتي لم يكن في مستوى الطموحات، لكن حين أرى البعض يتباكى حول الوضع المالي للاتحاد، وهذا الوضع هو نتيجة تراكمات من التعاقدات الخاطئة والتغيير والتبديل، وبعدها يتم فسخ عقد لاعب عقب التوقيع معه بـ3 أشهر، فهذا لا يدل سوى على وفرة مالية لدى النادي أو سوء اختيار من جانبه أو الاثنان معًا".

أتم موجهًا حديثه لإدارة وإعلام وجماهير الاتحاد "أوقفوا التباكي على أن الهلال والنصر يمتلك المال وأنتم لا، هناك إن أخطأوا سيجدون من يتحمل تلك الأخطاء ويُسدد الديون، لكن أنتم إن أخطأتم لن تحصلوا على الرخصة الآسيوية ولن تُشاركوا في دوري الأبطال".

ماذا قدم نياكاتي مع الاتحاد؟

الاتحاد حاول التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الصيف الماضي، ولكنه لم يُوفق وخسر صراعه مع النصر على خدمات الكاميروني فينسنت أبو بكر، وقد اضطر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات للتعاقد مع يوسف نياكاتي بالإعارة من الوحدة.

المهاجم الفرنسي لم يلعب مع الاتحاد في الدوري السعودي سوى 8 مباريات واحدة منها فقط أساسيًا، ولم يُسجل خلالها أي هدف بل اكتفى بتمريرة حاسمة واحدة.

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