"أوسبينا غطى عيوب النصر، لكن هذا الأجنبي لا يليق بالفريق"

النصر لم يُقدم المستوى المطلوب في دوري روشن السعودي حتى الآن

أشاد الناقد الرياضي أحد المصيبيح كثيرًا بحارس مرمى النصر، ديفيد أوسبينا، مؤكدًا أنه غطى عيوب الفريق في المباراة الأخيرة أمام ضمك.

النصر كان قد هزم ضمك في ثالث جولات دوري روشن السعودي مساء أمس السبت لكنه لم يُقدم الأداء المرضي لجمهوره، وقد عرض ذلك مدربه رودي جارسيا وبعض لاعبيه لانتقادات لاذعة خاصة أن المباراة السابقة شهدت خسارته أمام التعاون بهدف سميحان النابت.

ماذا قال المصيبيح عن أجانب النصر؟

المصيبيح أكد على القدرات الكبيرة لحارس المرمى الكولومبي، مشيرًا إلى أنه خطف إعجاب الجميع بأدائه الممتاز مع النصر خلال الجولات الثلاثة التي لُعبت من دوري روشن السعودي.

وقد انتقد الصحفي المخضرم خلال تصريحاته لقناة روتانا خليجية وتحديدًا برنامج كورة البرازيلي لويس جوستافو، مشيرًا إلى أن اختياره والتعاقد معه لم يكن بالقرار السليم.

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وأضاف "كنت أشجع ضمك خلال اللقاء، وقد أذهلنا أوسبينا بتصدياته، حارس مرمى وُفق به النصر كثيرًا، كنت أتمنى العين التي اختارته اختارت صانع لعب".

تابع "لا أعلم كيف تم التعاقد مع لويس جوستافو! لاعب لا يليق بالنصر ولم يتحسن حتى لو منحته الفرصة لثلاث سنوات، لا أفهم كيف يُمكن إجلاس عبد المجيد الصليهم وغيره من لاعبي الوسط على الدكة لمجرد إقناع الجميع أن جوستافو لاعب جيد، لا هو ليس لاعبًا جيدًا وأقل من مستوى النصر".

كيف كانت تحركات النصر في سوق الانتقالات الصيفي؟

إدارة النصر قامت بتحركات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، حيث بدأت بالتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني ميجيل آنجل روسو.

النادي تعاقد مع حارس المرمى ديفيد أوسبينا والظهير الأيسر جيسلان كونان في صفقتي انتقال حر، كما ضم عبد الرحمن غريب من الأهلي وقد وقع على عقد يمتد لـ4 مواسم قادمة.

الفريق السعودي ضم كذلك مجانًا المدافع ألفارو جونزاليس ولاعب الوسط لويس جوستافو، وقد حاول التعاقد مع ميراليم بيانيتش من برشلونة لكنه لم ينجح في ذلك.

النصر تخلى عن أنسيلمو بإعادته للوحدة بعد الاختلاف حول سعر شرائه نهائيًا، وباع مدافعه راميرو فونيس موري ومهاجمه جوناثان رودريجيز لخارج السعودية، وقد استعاد مهاجمه الشاب أيمن يحيى من الأهلي.