أوديجارد .. بديل مودريتش الذي لا يعرف ريال مدريد أنه يحتاجه!

في أغسطس الماضي أعلن آرسنال عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب النرويجي مارتين أوديجارد بشكل نهائي من نظيره ريال مدريد.

الصفقة قد يندم عليها النادي الملكي في المستقبل القريب عندما يجد نفسه دون ميزة وجود لاعب بمهارة وإمكانيات لوكا مودريتش في وسط الملعب.

ندم الملكي لن يأتي من فراغ في ظل ما يقدمه اللاعب الشاب من مستويات مميزة للغاية رفقة آرسنال، حيث جعل وسط ملعب المدفعجية الهجومي يعج بالإبداع.

أرقام مميزة

لا شك أن ما يقدمه أوديجارد منذ انضمامه لصفوف آرسنال بشكل عام وهذا الموسم بشكل خاص في الدوري الإنجليزي يشفع له ليعود لصفوف الملكي.

اللاعب النرويجي يقدم أفضل مستويات مسيرته الكروية في الموسم الجاري، وبالرغم من كل صعوبات آرسنال إلا أنه يستمر في التواجد أساسيًا.

أوديجارد لعب 18 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كأحد أكثر اللاعبين مشاركة، وسجل أربعة أهداف وكانت مساهمته الهجومية مميزة.

دوري قوي

المميز فيما يقدمه أوديجارد مع آرسنال أنه لا يحدث في دوري درجة ثانية أو تصنيف متراجع، بل في الدوري الأقوى بالعالم، الدوري الإنجليزي.

أوديجارد طالما استطاع تقديم ذلك مع آرسنال بكل ما فيه من ظروف في الدوري الإنجليزي الأكثر تنافسيه، فلا شك أنه يستطيع تقديم أكثر في صفوف ريال مدريد الأكثر استقرارًا في دوري أقل تنافسية مثل الإسباني.

مكان مودريتش

في ريال مدريد وبمركز أوديجارد ستواجه النجم النرويجي معضلة تتمثل في وجود لوكا مودريتش الذي يتم حجز ذلك المكان له ولو كان في أسوأ أحواله.

البعض كان يقول على ميسي بقدم مصابة أفضل من أغلب النجوم، هكذا هو الحال أيضًا لمودريتش في ريال مدريد، فالكرواتي بقدم واحدة أفضل من أغلب بدلائه.

احتياج ريال مدريد له!

صحيح أن مودريتش لا يعوض، إلا أن عامل السن يجعل عودة أوديجارد أمرًا حتميًا في المستقبل القريب، ولو لم يكن ذلك في الموسم الجاري فليكن في التالي.

مودريتش لا بديل له، لكن الوحيد الذي سيستطيع أن يقدم نفس الأدوار للملكي وهو يعلم خبايا الفريق جيدًا ولن يحتاج

بيت القصيد

لا يمكن أن تتجاهل إدارة ريال مدريد ما يقدمه أوديجارد مع النادي اللندني في الأشهر الأخيرة ولن يكون أمامهم فرصة لتركه يرحل كما رحل غيره.

أوديجارد يستطيع النجاح في ريال مدريد، ويملك الإمكانيات التي تسمح له بذلك، ونجاحه في الدوري الإنجليزي يثبت أنه يملك العقلية المناسبة أيضًا.

وفي أي حال من الأحوال سواء عاد أم لا إلى صفوف ريال مدريد، لن يمحي ذلك أو يغير مما قدمه في الأشهر الأخيرة مع آرسنال.

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