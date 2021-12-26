أوباميانج يفتح أبواب آرسنال أمام النصيري

أفادت أنباء بالصحافة الإنجليزية بأن آرسنال كثف من اهتمامه بهداف إشبيلية يوسف النصيري عقب المشاكل الأخيرة لقائده السابق بيير إيمريك أوباميانج.

النصيري كان من الوجوه البارزة في صفوف الفريق الأندلسي الموسم الماضي بفضل أهدافه التي بلغت 24 هدفاً.

كيف يفتح أوباميانج الباب للنصيري؟

ذكرت "إكسبريس" أن استمرار استبعاد قائد المدفعجية بسبب عدم الانضباط سيعني بيعه في يناير المقبل على الأرجح.

وقالت الصحيفة إن بيع الجابوني سيعني تحرك آرسنال لضم مهاجم جديد، وسيجدد اهتمامه بالنصيري المستمر منذ يناير الفائت.

ما هي مشاكل أوباميانج في آرسنال؟

استبعد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، اللاعب عقب ذهابه للحصول على وشم بحسب تقارير ليلة مباراة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي.

وتم سحب شارة القائد من المهاجم، ورفض أرتيتا توضيح موعد عودته للمشاركة من عدمها في مؤتمر لقاء نوريتش المقبل.

ما هو موقف النصيري حالياً

عانى النصيري الموسم الجاري من تراجع غلته التهديفية بسبب غيابه عن عديد اللقاءات بداعي الإصابة.

ولعب المغربي فقط 10 مباريات في كل المسابقات، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

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