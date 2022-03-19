أوباميانج يتوعد الملكي: أحب اللعب دائمًا أمام ريال مدريد

يتطلع بيير إيمريك أوباميانج إلى مباراة الكلاسيكو القادمة أمام ريال مدريد، حيث أوضح المهاجم المخضرم رغبته في لعب لقاء كبير مثل هذا.

المهاجم الجابوني قد لعب بالفعل ضد الفريق الملكي 6 مرات، لكن في منافسات دوري أبطال أوروبا ومع بوروسيا دورتموند.

لكن الآن سيفعل ذلك لأول مرة في الدوري الإسباني ومع نادي برشلونة الغريم التقليدي للفريق العاصمي.

ماذا قال أوباميانج؟

صرح الجابوني لقناة "BarcaTV" حيث قال: "أحب أن ألعب ضد ريال مدريد".

وواصل: "الكلاسيكو هو أكبر مباراة في العالم، لأن الجميع يتحدث عن هذا اللقاء".

وعن وضعية برشلونة المميزة الآن أضاف: "نحن في حالة جيدة الآن، علينا أن نواصل العمل ونثق في أنفسنا".

وحول هدفه الأول الذي سجله لبرشلونة أمام نادي فالنسيا أردف: "لقد كانت تمريرة رائعة من جوردي ألبا".

وتابع: "أخذت وقتي؛ اللمسة الأولى كانت جيدة وسددت الكرة على المرمى لقد كان هدفًا رائعًا".

وحول المستوى الرائع الذي يقدمه زميله بيدري أضاف أوباميانج: "المفاجأة هي مشاهدة بيدري وهو يلعب"

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني.

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