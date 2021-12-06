أهداف يوفنتوس في يناير تُقلق برشلونة وموراتا!

يشعر ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس بالقلق من غياب القوة الهجومية، حيث سجل الفريق 20 هدفًا فقط في 15 مباراة حتى الآن بالدوري الإيطالي.

ويعد تعزيز خط الهجوم أولوية بالنسبة إلى يوفنتوس في يناير المقبل، ويعد الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا الخيار الأول لإدارة "البيانكونيري"، لكن الصعوبات في التعاقد معه جعلت يوفنتوس يبحث عن خيارات أخرى.

واكتسب خيار التعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي قوة في يوفنتوس خلال الفترة الماضية، وهو أيضًا هدف لنادي برشلونة الإسباني.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أكدت أن يوفنتوس لاحظ بالفعل وضع كافاني في مانشستر يونايتد، وقرار اللاعب بالرحيل عن "أولد ترافورد" بسبب قلة الفرص.

وأدى وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد قبل إغلاق سوق الانتقالات إلى قلب خطط كافاني، بعد أن حصل "صاروخ ماديرا" على القميص رقم 7 ودقائق مهاجم أوروجواي.

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أنه إذا لم تؤت عملية التعاقد مع فلاهوفيتش ثمارها قريبًا، خاصة بعد زيادة صعوبتها يومًا بعد آخر بسبب مطالب فيورنتينا، سيكون كافاني هو الشخص المختار في النادي الإيطالي.

كافاني يهدد موراتا

وصول كافاني المحتمل إلى يوفنتوس يجعل وضع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أكثر تعقيدًا.

التقارير الإيطالية أصبحت أوضح حاليًا بأن يوفنتوس لن يفعل بند شراء موراتا من أتلتيكو مدريد، والذي تبلغ قيمته 35 مليون يورو، وسيكون عليه العودة إلى "الروخيبلانكوس" في نهاية الموسم.

وصول كافاني يجعل وضع موراتا أكثر صعوبة، خاصة وأن التوتر بين المهاجم الإسباني وأليجري أصبح واضحًا على أرض الملعب، حيث شوهد موراتا يتجادل مع مدربه خلال المباراة ضد جنوى في الدوري الإيطالي، وأمره أليجري بالصمت.

برشلونة يشعر بالقلق

برشلونة يراقب كافاني هو الآخر لتعزيز هجومه، حيث جاءت إصابات بيدري، وعثمان ديمبيلي، وأنسو فاتي، وعدم الاقتناع بمستوى لوك دي يونج، لتجعل إدارة برشلونة تبحث في السوق عن مهاجم بديل.

ويعد كافاني هو الخيار الأمثل، لأنه يتناسب مع معايير الراتب الذي يتحرك بها برشلونة.

لكن نوايا يوفنتوس تعطل خطط برشلونة وتشافي هيرنانديز، وبالتأكيد ستكون المعركة محتدمة خلال الأيام المقبلة على التوقيع مع كافاني.

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