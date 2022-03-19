"أهازيج "القوة الزرقاء" تصلح للأعراس لا المباريات، أنصحكم بالصمت"

وجه الناقد الرياضي سعود الصرامي انتقادًا لاذعًا لرابطة مشجعي الهلال المسماة "القوة الزرقاء"، واصفًا أهازيجهم في المدرجات بأنها تصلح للأعراس لا للمباريات وناصحًا إياهم بعدم الحضور أو بالصمت.

القوة الزرقاء اعتادت دعم الهلال في كافة الملاعب، وقد لعبت دورًا مهمًا في تتويجه بالألقاب خلال السنوات الأخيرة من خلال الدعم المتواصل والتشجيع لآخر لحظات المباريات ونالت إشادة كبيرة من الجميع.

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المتحدث السابق باسم النصر ليس من المعجبين بأداء الجمهور الهلالي كما يبدو، ولذا أوضح عبر تويتر أن عدم حضورهم للملاعب هو الأفضل، وإن حضروا بالأفضل التزام الصمت لافتقادهم للإبداع.

إذ كتب "عدم حضور "القوة الزرقاء" أفضل من حضورها أو على الأقل"تحضر" على silent لعدم معرفتها بأصول التشجيع ولإفتقادها لفن الإبداع".

أضاف ""بتروح لك مشوار" و"يا أبو عبدالفتاح طاح العنب طاح" و"إلا وعذابك يا بن سبعان" أهازيج تردد في قصور الأفراح و ليس في المدرجات؟".

#هات_إذنك

عدم حضور "القوة الزرقاء"أفضل من حضورها

أو على الأقل"تحضر"على silent

لعدم معرفتها بأصول التشجيع و لإفتقادها لفن الإبداع

أهزوجة " بتروح لك مشوار "

و يا أبو عبدالفتاح طاح العنب طاح ،،

و اهزوجة " الا و عذابك يا بن سبعان "

أهازيج تردد في قصور الأفراح و ليس في المدرجات؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 19, 2022

يُشار إلى أن الهلال تقدم للمركز الثاني منفردًا في جدول ترتيب الدوري السعودي بانتصاره أمس على الأهلي 4-2 في استاد الملز بالرياض، وقد أصبح على بُعد 11 نقطة من الاتحاد في الصدارة مع بقاء مباراتين مؤجلتين له أمام الفيحاء والاتفاق.