أنييلي رئيس يوفنتوس: لدينا دوري سوبر أوروبي بالفعل!

لا يزال مشروع دوري السوبر الأوروبي يغازل أفكار رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، إذ أدلى بتصريحات مؤخرًا تشير إلى أمله في إقامة هذا المشروع.

أنييلي يرى أن الفرق في الوقت الراهن داخل أوروبا تملك جدولًا بذات الازدحام الذي يقال إنه سيكون صعبًا لو أقيمت بطولة دوري السوبر الأوروبي.

لدينا دوري سوبر أوروبي بالفعل!

وقال أنييلي على هامش حدث "إل فوليو آ سانسيرو": "الواقع يشير إلى أننا نمر بظروف دوري السوبر، لدينا دوري ممتاز على مدار العام، وتزدحم المباريات في مارس فيما يخلص أوروبا.. هذا أمر واقع موجود بالفعل".

وتحدث أنييلي أيضًا عن بعض الأمور الخاصة بالفريق، متناولًا المنافسة على الاسكوديتو والتي انتهت آمال يوفنتوس فيها بشكل إكلينيكي قبل 4 جولات فقط من النهاية.

وقال أنييلي: "عدم الرضا عن المسار أمر صعب للغاية، أحيانًا تخرجك مباراة واحدة عن السياق، وعدم المنافسة على اللقب أمر صعب".

كما وصف باولو ديبالا بـ"اللاعب الرائع" لكنه أكد حول بقائه في صفوف الفريق أن "القرارات تختلف باختلاف اللحظة".

كما ألمح أنييلي إلى دور إداري لجورجيو كيلِّيني في يوفنتوس بعد اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، مبديًا سعادته وترحيبه الدائم بأسطورة البيانكونيري، أليساندرو ديل بييرو.

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