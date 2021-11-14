إنيس سالي: محطم الأرقام القياسية الروماني وتلميذ ميسي في لا ماسيا

لم تعتد رومانيا على احتلال الكثير من العناوين الرئيسية في عالم كرة القدم هذه الأيام ، لكن هذا الأسبوع قد يتغير ذلك.

تم استدعاء إينيس سالي ، صانع الألعاب البالغ من العمر 15 عامًا ، إلى تشكيلة المنتخب الدولي الأولى ، ويمكن أن يظهر لأول مرة ضد أيسلندا أو ليختنشتاين في تصفيات كأس العالم 2022.

إذا نجح سالي في الوصول إلى أرض الملعب ، فسيصبح أصغر لاعب أوروبي يشارك في مباراة دولية رسمية، حيث سيتفوق على مارتين أوديجارد ، الذي ظهر أيضًا لأول مرة في النرويج عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.

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ولد سالي في فبراير 2006 ، وقد كتب اسمه بالفعل في تاريخ كرة القدم الرومانية ليصبح أصغر هداف في الدوري الروماني.

وخاض لاعب الوسط ثماني مباريات فقط كبديل لناديه فارول كونستانتا حتى الآن ، لكنه هز الشباك في الفوز 5-0 على كلينسيني في سبتمبر.

كان مجهودًا رائعًا أيضًا - مرشح قوي لجائزة هدف الموسم في الدوري. تلقى سالي الكرة في نصف ملعبه قبل أن يدخل مع أربعة منافسين في سباق سرعة وتغلب على حارس المرمى بتسديدة.

المقارنات مع ليونيل ميسي لا مفر منها بعد مثل هذه الأرقام، والأرجنتيني هو المثل الأعلى لسالي، وكان الشاب في الواقع محظوظًا بما يكفي للتدريب معه في لا ماسيا.

Remember the name.

15-year-old Enes Sali became the youngest player to ever score in the Romanian top flight.

Amazing story: born in Canada, spent time at Barca's La Masia, he's now coached by Hagi.

Look at his sprint after the beautiful goal to hug Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj — Emanuel Roşu (@Emishor) September 14, 2021

وُلد سالي في تورونتو ، ولاحظ كشافو برشلونة - الذين ينشطون في كندا - أنه يلعب مع وودبريدج ستريكرز في عام 2015.

في التاسعة من عمره فقط ، سافر سالي إلى كاتالونيا مع اثنين من مواطنيه لإجراء التجارب ، وأذهل مدربي الأكاديمية بمهاراته في المراوغة وسرعته وقدرته على قراءة اللعبة بشكل جيد بما يتجاوز أقرانه في عمره.

يتذكر سالي لاحقًا: "علمني ميسي ونيمار وأندريس إنييستا أشياء كثيرة. قالوا لي أن أثق بنفسي".

كان برشلونة يعتزم التعاقد معه ، لكنه واجه صعوبات قانونية وبيروقراطية في محاولته للقيام بذلك بسبب صغر سنه ، حيث أن الفيفا صارمة بشأن نقل القاصرين.

استمر في المحاولة لمدة ثلاث سنوات قبل أن يفقد صبر عائلة اللاعب. كانوا بحاجة إلى مسار جديد ، وذلك عندما تدخل أسطورة رومانيا جورج هاجي.

ولد إنجي ، والد سالي ، في مقاطعة كونستانتا ، تمامًا مثل أعظم لاعب روماني في كل العصور. عندما كان طفلاً ، عاش إنجي بالقرب من استاد كونستانتا ، واعتاد أن يشهد الشاب هاجي يلعب للنادي المحلي.

غادر والد سالي رومانيا إلى كندا بعد الزواج ، لكنه استمر في متابعة مشروع هاجي المثير للإعجاب حيث قاد فيتورول كونستانتا للتأهل الأوروبي ، وفي 2016-2017 ، حصل على أول لقب وطني له على الإطلاق. الآن ، فجأة ، طُلب من ابنه الانضمام إلى مشروع هاجي.

لم تكن عائلة سالي تنوي العودة إلى رومانيا ، لكن فرصة إنيس غيرت رأيهم. عادوا إلى كونستانتا مع إينيس في عام 2019 ، وسرعان ما أثبت الشاب نفسه كواحد من ألمع المواهب في أكاديمية النادي.

بعد فترة وجيزة من اندماج فيتورول مع جاره فارول كونستانتا الصيف الماضي ، دعا هاجي - المالك والمدرب في نفس الوقت - سالي للانضمام إلى الفريق الأول.

بالنسبة للشاب ، الذي نشأ في أونتاريو وهو يشاهد عددًا لا يحصى من مقاطع الفيديو لهاجي وهو يلعب مع المنتخب الوطني في التسعينيات ، كانت تلك تجربة مثيرة.

"أشعر وكأنني أسد عندما أراه" ، يقول سالي عن معلمه ، ومن الطبيعي أن يقفز بين ذراعي هاجي بعد أن سجل ذلك الهدف الأول الرائع في سبتمبر. لم يتخيل كلاهما أنه سيرتدي قميص المنتخب الوطني الأول بعد أقل من شهرين.

وقال نيكولاي ديكا مساعد مدرب رومانيا بعد إعلان الفريق عن فترة التوقف الدولية في نوفمبر "إينيس لاعب واعد للغاية. لم يظهر أي شاب من هذا النوع في كرة القدم الرومانية منذ جورج هاجي في مثل عمره".

هاجي نفسه يوافق: "ليس من السابق لأوانه استدعاءه ، وقد تجاوزني بالفعل. لقد وصلت إلى المنتخب الوطني فقط في سن 18 ، وإنيس ليس حتى 16 عامًا ، إنه طفل جاد يستحق الثقة"

تبدو وكأنها قصة رومانسية ، لكن قرار تصعيد المعجزة إلى الفريق الأول له زاوية ساخرة.

رومانيا يائسة لمنع سالي من تمثيل دول أخرى ، ومن المرجح أن يجبره مثل هذا الاستدعاء على اتخاذ القرار في أقرب وقت ممكن.

أُجبرت البلاد أيضًا على مشاهدة نجمتي التنس الرومانية المولودتين في كندا إيما رادوكانو وبيانكا أندريسكو أثناء اللعب تحت أعلام دول أخرى.

سالي هو فرصتهم للانتقام ، بينما يستخدم رئيس الاتحاد الإنجليزي رازفان بورليانو لاعب خط وسط فارول كأداة سياسية في محاولته للفوز في الانتخابات المقبلة.

وقال : "يمكنك أن ترى ما سيصبح عليه اللاعب الرائع سالي في غضون عامين أو ثلاثة أعوام"، غير قلق بشكل مفرط من حقيقة أن وضع اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا في دائرة الضوء يمكن أن يضر تقدمه بالفعل.

سيتم الآن اختبار قوة سالي العقلية. الطفل الذي يحلم بتقليد ميسي على وشك أن يصبح أول لاعب دولي يولد بعد أن ظهر الأرجنتيني لأول مرة دوليًا في 2005.

يبقى أن نرى ما إذا كان الاهتمام الذي يتلقاه سيثبت أنه مبرر في وقت لاحق.