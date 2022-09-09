"إنهم يحبونني!".. رد إيرلينج هالاند على مشجعي يونايتد في شوارع مانشستر

النجم النرويجي يستعد لإقامة طويلة الأمد؟

أثناء سيره على قدميه في مدينة مانشستر، قابل بعض من مشجعي يونايتد، الطرف الأحمر من المدينة، المهاجم النرويجي ومتصدر هدافي الدوري الإنجليزي، إيرلينج هالاند.

كان النرويجي الذي سجل 10 أهداف إلى الآن في 6 مباريات برفقة السيتيزنس يتجول دون رفيق، قبل أن يصوره بعض من مشجعي يونايتد وهم يقولون له: "هالاند.. الموسم المقبل.. يونايتد!.. تعال إلى يونايتد".

إنهم يحبونني هنا!

ابتسم هالاند بشكل هادئ، ثم أجاب بذات الهدوء قائلًا: "إنهم يحبونني هنا".. في إشارة إلى مشجعي نادي مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد كان فعلًا من ضمن الأسماء التي حاولت ضم هالاند في مناسبتين، الأولى كانت حينما انتقل من ريد بول سالزبورج إلى بوروسيا دورتموند، والثانية قبل أن يحصل مانشستر سيتي على توقيع المهاجم النرويجي بشكل رسمي مطل الميركاتو.

السبب الحقيقي

لكن هالاند كان يطمح لمكان أكثر استقرارًا من الناحية الفنية، وإدارة فنية تملك القدرة على تفجير طاقاته بأكبر شكل ممكن.

مؤخرًا قال هالاند في تصريحات له إنه بحث عن الفريق الأكثر احتياجًا للمهاجم رقم 9، ووجد أن مانشستر سيتي هو أكثر الفرق التي تسعى إلى انتداب لاعب على شاكلته، وهذا هو سر تفضيله لمانشستر سيتي على الجميع، أكثر من أنهم "يحبونه هنا"!.