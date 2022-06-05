"إنهاء كذبة النصر أهم إيجابيات الموسم الحالي"

العالمي مر بموسم سيئ وفقد قدرته على المنافسة على اللقب

لا يزال الإعلام الهلالي يقلل من نادي النصر السعودي، مؤكدين أنه ليس منافسًا للزعيم، إذ يرى الإعلامي الرياضي فهد الروقي أن الموسم الجاري قضى على هذه الكذبة – على حد تعبيره -.

أربع هزائم في الديربي بموسم واحد:

في الموسم الجاري، لقن الزعيم جاره العالمي أربع هزائم في مختلف المسابقات، منها ثلاث في معقل النصر بمرسول بارك..

الهزيمة الأولى كانت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إذ انتصر الأزرق 2-1.

تلاها مباراة الدور الأول من الموسم، التي أقيمت على ملعب الهلال، لينتصر 2-0.

الثالثة كانت في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواصل الهلال فوزه 2-1.

وأخيرًا كانت الهزيمة الثقيلة للعالمي في مباراة الدور الثاني بالدوري المحلي بنتيجة 4-0.

ما هي كذبة النصر؟

الأربع هزائم استغلها إعلام الهلال ليبرهن عمليًا على تفوق ناديه على جاره، بل أنه يرفض الدخول في مقارنات بشكل عام بينهما.

وكتب الروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهم إيجابيات هذا الموسم أنه شهد نهاية كذبة أن النصر منافس لكبيراسيا ورابع العالم، الزعيم الملكي العالمي".

ورافق الروقي تغريدته بصورة لاحتفالية لاعبي الهلال بطريقة "الخلط" الخاصة بجناح أيسر الزعيم سالم الدوسري، وعليها كلمة "خلطوهم..!!".

أهم إيجابيات هذا الموسم

أنه شهد نهاية كذبة أن #النصر منافس لــ #كبير_اسيا ورابع العالم #الزعيم_الملكي_العالمي 💙 pic.twitter.com/9MDGCuwjr3 — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) June 5, 2022

يذكر أن الهلال تفصله مباراتان على الحفاظ على لقب الدوري، إذ يتساوى في النقاط مع الاتحاد، لكن الزعيم يتفوق في المواجهات المباشرة، فيما يحل النصر بالمركز الثالث متأخرًا بفارق ست نقاط عنهما.

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