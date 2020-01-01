انقلاب في غرف ملابس توتنهام .. تصريحات مورينيو تضع أول مسمار في نعشه

تصريحات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام بعد الهزيمة من إيفرتون تثير نجوم الفريق ضده.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نجوم نادي توتنهام شعروا بالغضب من تملص المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من مسؤولية الهزيمة أمام إيفرتون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن نجوم الفريق تابعوا تصريحات مديرهم الفني ووقعت عليهم كالصاعقة.

وكان مورينيو قد خرج في تصريحات صحفية عقب الخسارة من إيفرتون بهدف نظيف في افتتاح مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي ولام نجوم فريقه، وأكد أنهم كانوا كسالى في تلك المباراة.

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وأوضحت الصحيفة أن أغلب نجوم توتنهام يرون أن المدير الفني للفريق يحاول أن يبعد المسؤولية عن نفسه كعادة قديمة له في كل فرقه السابقة.

كما أعرب بعضهم عن تعجبهم من تصريحات مورينيو، الذي أكد ألقى باللوم على نجوم الفريق بالرغم من الظروف المحيطة بفترة الإعداد وغياب الكثير من العناصر لفترات طويلة بسبب فيروس كورونا.

وخرج اللاعب بن ديفيس ليدافع عن نفسه وعن زملائه في تصريحات صحفية وقال: "لقد عملنا بكل قوة في التدريبات، وكان لدينا قناعة بقدرتنا على تكرار نفس الشيء أمام إيفرتون، لكننا عانينا في الأيام الأخيرة بسبب فيروس كورونا وعودة البعض من المباريات الدولية".

جدير بالذكر أن توتنهام يواجه نظيره لوكوموتيف بلوفديف البلغاري في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي مساء الخميس قبل أن يعود ويواجه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.