انقلاب في باريس.. أحد النجوم الجدد قرر المغادرة في يناير!

في تطور غير متوقع للأحداث، يبدو أن أحد النجوم الجدد في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا يرغب في الاستمرار بملعب "حديقة الأمراء"، رغم مرور عدة أشهر فقط على انضمامه إلى الفريق.

باريس سان جيرمان تعاقد مع خمسة لاعبين في الصيف الماضي، هم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، والهولندي جورجينيو فاينالدوم، والإسباني سيرخيو راموس، والمغربي أشرف حكيمي.

ويبدو أن جورجينيو فاينالدوم، والذي كان أحد أشهر صفقات باريس سان جيرمان في الصيف الماضي بعد أن رفض الانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي، غير سعيد في باريس.

موقع "Team talk" الإنجليزي أكد أن فاينالدوم نادم على قراره بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، ويفكر بالفعل في المغادرة خلال يناير المقبل.

وأشار الموقع إلى أن أن باريس سان جيرمان يعرف الوضع بالفعل، ويبحث عن لاعب ليحل محله ووضع مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر الإيطالي تحت المراقبة.

ويريد الدولي الهولندي مغادرة باريس سان جيرمان، وهدفه الأساسي العودة إلى الدوري الإنجليزي، ويعد نادي نيوكاسل أول فريق يبدي اهتمامًا بالتعاقد معه.

وأكد الموقع الإنجليزي أن المصادر المقربة من اللاعب أكدت بالفعل بعض الاتصالات بين نيوكاسل ومحيط فاينالدوم، وإذا ما تمت الصفقة فإن ذلك سيقود إلى عودة الهولندي إلى النادي الذي لعب معه في موسم 2015-16.

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