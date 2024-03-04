انقلاب في النصر .. نواف العقيدي المرشح الرئيسي لحراسة المرمى أمام العين!

النصر سيلعب مساء اليوم ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام العين

يخوض النصر مساء اليوم مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين في الإمارات، ومازال اسم حارس مرماه الأساسي مجهولًا رغم حديث المدرب لويس كاسترو يوم أمس عن تواجد دافيد أوسبينا رغم عدم جاهزيته التامة.

كاسترو قال أن إصابة وليد عبد الله وغيابه لـ5-6 أسابيع فرض عليه الاستعانة باللاعب الكولومبي رغم أنه مازال بحاجة لبعض الوقت ليكون جاهزًا تمامًا للعب، خاصة في ظل إصابة راغد النجار وإيقاف نواف العقيدي بسبب قضية التمرد ورفض اللعب للمنتخب السعودي.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن معلومة قد تُحدث انقلابًا في النصر، إذ نقلت عن مصدر في الاتحاد الآسيوي قوله أن العقيدي يستطيع اللعب مع الفريق أمام العين لأن إيقافه لم يُعمم خارج السعودية، وهو ما يؤكد حديث القانوني أحمد الأمير عن الأمر قبل عدة أيام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد المصدر أن مراقب المباراة لم يُبلغ بمنع أي لاعب في قائمة النصر من اللعب بسبب الإيقاف، وهو ما يجعل الباب مفتوحًا أمام كاسترو لإنقاذ الموقف والاستعانة بخدمات العقيدي.

النادي السعودي لم يُعلق على الأمر رسميًا، وقد دعاه بعض الإعلاميين لعدم إشراك العقيدي كونه أخطأ في حق منتخب بلاده، لكن الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق قد تدفعه للاعتماد على العقيدي أساسيًا أمام العين مساء اليوم، فهل يحدث ذلك؟