انقلاب داخل النصر .. حمد الله في خطر وتغييرات بالجملة

ماذا يحدث داخل النصر؟

يبدو أن هناك تخطيطًا كبيرًا داخل نادي النصر خلال الوقت الحالي، من أجل تصحيح الأوضاع داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد الإخفاقات التي حدثت خلال الفترة الماضية.

نادي النصر ودع دوري أبطال آسيا في نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، ثم خسر في الدوري السعودي للمحترفين بهدف دون رد أمام الاتفاق، وابتعد الفريق عن الصدارة.

ما هي التغييرات الكبيرة التي يسعى النصر لإحداثها؟

وأكدت صحيفة "الوطن" السعودية على أن هناك اتجاه داخل إدارة نادي النصر، من أجل تقييم اللاعبين الأجانب، بالتنسيق مع البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون هناك تركيز على الأرجنتيني فونيس موري والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بالإضافة إلى أحد المهاجمين.

وسيتم تقييم جميع اللاعبين الأجانب، من أجل اختيار الأفضل ليستمر، على أن يتم التخلص من الباقية، ومن ثم التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين لتعويضهم.

عبد الرزاق حمد الله في خطر بنادي النصر:

وأضافت الصحيفة، أن وضعية المغربي عبد الرزاق حمد الله ليست على ما يرام، وأن اللاعب قد يرحل خلال الفترة المقبلة ولن يستمر مع الفريق.

الصحيفة أكدت على أن الاتجاه داخل نادي النصر هو عدم التجديد مع حمد الله الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث سيدخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر خلال شهر يناير القادم.

وفرصة استمرار حمد الله مع النصر الوحيدة، هو تغيير وضعيته مع الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة قبل الشتاء، وقد يتم فتح ملف تجديده حال عودته لمستواه المعهود.

ما هي احتياجات نادي النصر في الشتاء؟

وشددت الصحيفة على أن التوجه داخل نادي النصر سيكون من أجل ضم حارس مرمى في المقام الأول، ثم قلب دفاع وظهير أيسر، في ظل وجود أزمات في هذه المراكز.

النصر قد يستغني عن موري الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم القادم، وذلك عن طريق بيع عقده أو عمل مخالصة مالية، لكي يتم التوقيع مع مهاجم أجنبي مميز.

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