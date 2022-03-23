انفراجه في تشيلسي .. عودة لبيع التذاكر وتغيير في لقاء ريال مدريد

سيتمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من بيع التذاكر للمشجعين لجميع المباريات خارج الأرض ومجموعة مختارة من المباريات على ملعبه، بقرار يسري فورًا بعد إجراء تعديلات على رخصة التشغيل الخاصة من قبل حكومة المملكة المتحدة.

تشيلسي كان ممنوعًا مؤخرًا من بيع تذاكر المباريات، بسبب العقوبات الموقعة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يتطلع حاليًا إلى بيع النادي.

في حين أن الترخيص المعدل يمنح تشيلسي إمكانية العودة لاستئناف غالبية أعمال المبيعات، إلا أن العائدات ستذهب إلى منظمي المسابقة بدلًا من النادي، فإن تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي على أرضهم ستقتصر على المشجعين الزائرين وحاملي التذاكر الموسمية في تشيلسي وأنصار البلوز الذين اشتروا مقاعد قبل إصدار العقوبات.

ما المسموح به الآن لتشيلسي؟

وفقًا للوثائق الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة، يمكن لتشيلسي الآن بيع تذاكر جميع المباريات خارج ملعبه، ومساعدة المشجعين الزائرين في شراء تذاكر جميع المباريات في ستامفورد بريدج، وبيع تذاكر جديدة للمباريات على أرضه لمشجعي النادي في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي للسيدات.

وهذا يعني أن مواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا في السادس من أبريل ستقام بكامل سعة الملعب.

ومع ذلك ، لا تزال مبيعات تذاكر الدوري الإنجليزي لمشجعي البلوز محدودة من قبل حكومة المملكة المتحدة، حيث تذهب العائدات إلى منظمي الدوري.

ماذا قيل؟

وقال وزير الرياضة نايجل هدلستون في بيان: "أود أن أشكر الجماهير على صبرهم أثناء تعاملنا مع سلطات كرة القدم لجعل ذلك ممكنًا".

وأضاف: "منذ أن أضيف رومان أبراموفيتش إلى قائمة عقوبات المملكة المتحدة بسبب صلاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عملنا بشكل مكثف لضمان استمرار النادي في لعب كرة القدم مع ضمان استمرار تطبيق نظام العقوبات".

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