انفراجة قريبة في صفقة سفيان أمرابط مع برشلونة

هل يقترب سفيان أمرابط من برشلونة؟

قد تشهد الساعات المقبلة انفراجة في تعاقد نادي برشلونة مع المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي.

ويرتبط اسم أمرابط ببرشلونة منذ يناير الماضي الذي كان فيه اللاعب قريبًا من الوصول إلى برشلونة، لكن ناديه الإيطالي أوقف الصفقة ولم يتفق مع برشلونة.

وتردد مجددًا اسم أمرابط؛ فبحسب الإعلامي المغربي أشرف بن عياد فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قد يتواصل مجددًا مع أمرابط خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولا يعد برشلونة النادي الوحيد الراغب في الحصول على خدمات الدولي المغربي؛ فبايرن ميونخ وتوتنهام وليفربول بين الأندية الراغبة في التعاقد معه، لكن سفيان مهتم باللعب لبرشلونة.

ويبدو أمرابط في الطريق للرحيل عن فيورنتينا الذي ينتهي تعاقده معه في صيف 2024، وهو ما قد يسهل خروجه من الفريق الإيطالي لعدم رحيله مجانًا السنة المقبلة.